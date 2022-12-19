ежедневно в 14:30

Дубай — это стильные улицы, небоскребы и головокружительные виды. Всё это будет в нашей прогулке! Вы увидите современный район Даун-Таун и его достопримечательности. Встретите закат на смотровой Sky Views и прогуляетесь по стеклянному переходу над землей. А главное, получите 30-40 профессиональных снимков в лучших декорациях эмирата — на земле и над землей!

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Описание

Что вас ожидает

Небоскребы Даун-Тауна. Фотопрогулка стартует в деловом районе Downtown Dubai: небольшой компанией прогуляемся по роскошному бульвару, сделаем фото на фоне престижных торговых центров, здания оперы Дубая и небоскребов. Я немного расскажу о том, как развивался Дубай и как появились его современные кварталы.

Декорации Бурдж-Парка. На небольшом островке возле искусственного озера расположился живописный парк: здесь мы обязательно сделаем несколько снимков. И конечно, устроим фотосет напротив здания Бурдж-Халифа, символа эмирата, и фонтанов Дубай-молла.

Дубай на ладони. Ближе к закату на панорамном лифте мы взлетим на 219 метров над землей — вы окажетесь на обзорной площадке Sky Views! Оценим невероятные виды на Бурдж-Халифу, оживленное шоссе и стрелы небоскребов. Здесь же встретим закат, полюбуемся неоновыми огнями Даун-Тауна и создадим открыточные снимки.

Приключения на высоте! На площадке вы сможете немного пощекотать нервы и прогуляться по стеклянному переходу, соединяющему две высотные башни. Также на 53 этаже оборудована стеклянная горка — желающие скатятся по ней, а я сохраню ваш полет на фото.

Организационные детали