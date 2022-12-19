ежедневно в 14:30

Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну

Увидеть Дубай с головокружительной высоты и получить десятки профессиональных снимков

Дубай — это стильные улицы, небоскребы и головокружительные виды. Всё это будет в нашей прогулке! Вы увидите современный район Даун-Таун и его достопримечательности. Встретите закат на смотровой Sky Views и прогуляетесь по стеклянному переходу над землей.

А главное, получите 30-40 профессиональных снимков в лучших декорациях эмирата — на земле и над землей!
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
Воздушная фотосессия и прогулка по Даун-Тауну
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Описание

Что вас ожидает

Небоскребы Даун-Тауна. Фотопрогулка стартует в деловом районе Downtown Dubai: небольшой компанией прогуляемся по роскошному бульвару, сделаем фото на фоне престижных торговых центров, здания оперы Дубая и небоскребов. Я немного расскажу о том, как развивался Дубай и как появились его современные кварталы.

Декорации Бурдж-Парка. На небольшом островке возле искусственного озера расположился живописный парк: здесь мы обязательно сделаем несколько снимков. И конечно, устроим фотосет напротив здания Бурдж-Халифа, символа эмирата, и фонтанов Дубай-молла.

Дубай на ладони. Ближе к закату на панорамном лифте мы взлетим на 219 метров над землей — вы окажетесь на обзорной площадке Sky Views! Оценим невероятные виды на Бурдж-Халифу, оживленное шоссе и стрелы небоскребов. Здесь же встретим закат, полюбуемся неоновыми огнями Даун-Тауна и создадим открыточные снимки.

Приключения на высоте! На площадке вы сможете немного пощекотать нервы и прогуляться по стеклянному переходу, соединяющему две высотные башни. Также на 53 этаже оборудована стеклянная горка — желающие скатятся по ней, а я сохраню ваш полет на фото.

Организационные детали

  • В течение 3-5 дней после прогулки вы получите фотоснимки (30-40 штук) в цветокоррекции и ретуши
  • На экскурсию надевайте удобную обувь. Также я могу бесплатно проконсультировать вас и помочь подобрать образ.
  • Входные билеты на обзорную площадку Sky View и все активности на ней включены в стоимость. Но обратите внимание, что на стеклянную горку иногда собирается большая очередь, возможно, придется подождать.

ежедневно в 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро Dubai Moll / Burj Khalikha
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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