Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Небоскребы Даун-Тауна. Фотопрогулка стартует в деловом районе Downtown Dubai: небольшой компанией прогуляемся по роскошному бульвару, сделаем фото на фоне престижных торговых центров, здания оперы Дубая и небоскребов. Я немного расскажу о том, как развивался Дубай и как появились его современные кварталы.
Декорации Бурдж-Парка. На небольшом островке возле искусственного озера расположился живописный парк: здесь мы обязательно сделаем несколько снимков. И конечно, устроим фотосет напротив здания Бурдж-Халифа, символа эмирата, и фонтанов Дубай-молла.
Дубай на ладони. Ближе к закату на панорамном лифте мы взлетим на 219 метров над землей — вы окажетесь на обзорной площадке Sky Views! Оценим невероятные виды на Бурдж-Халифу, оживленное шоссе и стрелы небоскребов. Здесь же встретим закат, полюбуемся неоновыми огнями Даун-Тауна и создадим открыточные снимки.
Приключения на высоте! На площадке вы сможете немного пощекотать нервы и прогуляться по стеклянному переходу, соединяющему две высотные башни. Также на 53 этаже оборудована стеклянная горка — желающие скатятся по ней, а я сохраню ваш полет на фото.
Организационные детали
В течение 3-5 дней после прогулки вы получите фотоснимки (30-40 штук) в цветокоррекции и ретуши
На экскурсию надевайте удобную обувь. Также я могу бесплатно проконсультировать вас и помочь подобрать образ.
Входные билеты на обзорную площадку Sky View и все активности на ней включены в стоимость. Но обратите внимание, что на стеклянную горку иногда собирается большая очередь, возможно, придется подождать.
ежедневно в 14:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у станции метро Dubai Moll / Burj Khalikha
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Дубае
Провёл 37 экскурсий для 26 туристов
Всем привет!
Я фотограф и видеограф, знаю и постоянно изучаю историю стран. Больше 2 лет организовываю авторские туры и провожу экскурсии.
С удовольствием покажу вам разные грани мира: и современные кварталы крупных мегаполисов, и уютные улочки с атмосферой прошлого. А мои фото и видео сохранят для вас яркие эмоции от путешествий.