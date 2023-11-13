Не упустите возможность испытать заряд адреналина и оценить природную красоту Дубая, путешествуя на квадроциклах и багги! Если вы искатель острых ощущений, любитель живописных пейзажей или просто хотите получить запоминающиеся впечатления, эта программа — то, что вам обязательно нужно попробовать!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы проедете через потрясающие пустынные пейзажи, по пути любуясь бескрайними дюнами. Сопровождать вас будет профессиональный гид-инструктор: он не только обеспечит вашу безопасность, но и расскажет интересные факты об экосистеме пустыни, истории региона и его культурном наследии.

Неважно, новичок вы или опытный водитель, тур на багги в Дубае подойдёт любому уровню подготовки! Это приключение подарит вам острые ощущения, безумные эмоции и незабываемые воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь.

Как воспользоваться билетом

Экскурсии проводятся каждый день с 07:00 до 19:00

В стоимость входит 1 или 2-часовой тур и услуги гида-инструктора. Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки, еда и сувениры. Также можно заказать трансфер по цене 300 дирхамов за автомобиль в одну сторону для группы до 5 человек.

Нужно приехать к месту старта за 30 минут до начала

Программа подходит для участников старше 16 лет

Беременные женщины, дети и люди с проблемами сердца не допускаются на экскурсию в целях их же безопасности

Организационные детали