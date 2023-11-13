Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги

Исследовать потрясающий пустынный ландшафт Дубая и отыскать его скрытые сокровища

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Не упустите возможность испытать заряд адреналина и оценить природную красоту Дубая, путешествуя на квадроциклах и багги! Если вы искатель острых ощущений, любитель живописных пейзажей или просто хотите получить запоминающиеся впечатления, эта программа — то, что вам обязательно нужно попробовать!
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
Ближайшие даты:
13
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы проедете через потрясающие пустынные пейзажи, по пути любуясь бескрайними дюнами. Сопровождать вас будет профессиональный гид-инструктор: он не только обеспечит вашу безопасность, но и расскажет интересные факты об экосистеме пустыни, истории региона и его культурном наследии.

Неважно, новичок вы или опытный водитель, тур на багги в Дубае подойдёт любому уровню подготовки! Это приключение подарит вам острые ощущения, безумные эмоции и незабываемые воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь.

Как воспользоваться билетом

  • Экскурсии проводятся каждый день с 07:00 до 19:00
  • В стоимость входит 1 или 2-часовой тур и услуги гида-инструктора. Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки, еда и сувениры. Также можно заказать трансфер по цене 300 дирхамов за автомобиль в одну сторону для группы до 5 человек.
  • Нужно приехать к месту старта за 30 минут до начала
  • Программа подходит для участников старше 16 лет
  • Беременные женщины, дети и люди с проблемами сердца не допускаются на экскурсию в целях их же безопасности

Организационные детали

  • Рекомендуем надеть полностью закрытую одежду
  • Перед поездкой нужно пройти обязательный инструктаж
  • Обученные инструкторы всегда будут рядом и при необходимости окажут помощь
  • Все наши багги содержатся в хорошем состоянии и регулярно проверяются

ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Аль-Бадайер Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На машине
Природа и пейзажи
На квадроциклах
Багги

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