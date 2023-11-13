Исследовать потрясающий пустынный ландшафт Дубая и отыскать его скрытые сокровища
Не упустите возможность испытать заряд адреналина и оценить природную красоту Дубая, путешествуя на квадроциклах и багги! Если вы искатель острых ощущений, любитель живописных пейзажей или просто хотите получить запоминающиеся впечатления, эта программа — то, что вам обязательно нужно попробовать!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы проедете через потрясающие пустынные пейзажи, по пути любуясь бескрайними дюнами. Сопровождать вас будет профессиональный гид-инструктор: он не только обеспечит вашу безопасность, но и расскажет интересные факты об экосистеме пустыни, истории региона и его культурном наследии.
Неважно, новичок вы или опытный водитель, тур на багги в Дубае подойдёт любому уровню подготовки! Это приключение подарит вам острые ощущения, безумные эмоции и незабываемые воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь.
Как воспользоваться билетом
- Экскурсии проводятся каждый день с 07:00 до 19:00
- В стоимость входит 1 или 2-часовой тур и услуги гида-инструктора. Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки, еда и сувениры. Также можно заказать трансфер по цене 300 дирхамов за автомобиль в одну сторону для группы до 5 человек.
- Нужно приехать к месту старта за 30 минут до начала
- Программа подходит для участников старше 16 лет
- Беременные женщины, дети и люди с проблемами сердца не допускаются на экскурсию в целях их же безопасности
Организационные детали
- Рекомендуем надеть полностью закрытую одежду
- Перед поездкой нужно пройти обязательный инструктаж
- Обученные инструкторы всегда будут рядом и при необходимости окажут помощь
- Все наши багги содержатся в хорошем состоянии и регулярно проверяются
ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Аль-Бадайер Дубай
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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