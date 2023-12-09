Зеленая планета The Green Planet

Билет для посещения в Дубае
Зеленая планета The Green Planet
Зеленая планета The Green Planet
Зеленая планета The Green Planet
Зеленая планета The Green Planet
Зеленая планета The Green Planet
Зеленая планета The Green Planet
Зеленая планета The Green Planet
Зеленая планета The Green Planet
Зеленая планета The Green Planet
Зеленая планета The Green Planet
Зеленая планета The Green Planet

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Билет 12+$50
Дети до 12 лет$42
Дети до 2-х лет$0

Описание

The Green Planet – удивительный оазис, настоящий тропический лес среди пустыни, прекрасное место единения с природой. Основой всего является исполинское дерево, вокруг которого на нескольких уровнях расположилось множество растений, рыб, животных и птиц. Увидеть их можно на расстоянии вытянутой руки. Животные и птицы свободно передвигаются по парку. Милейшие сахарные поссумы, ленивец, веселые обезьянки, глазастые лори, разноцветные попугаи и многие другие обитатели ждут в гости маленьких исследо

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет в The Green Planet
Что не входит
  • Приобрести сувениры
  • Заказать индивидуальный трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / 4DW3QuSZsa
Завершение: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / 4DW3QuSZsaVrLXzh6
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Форма одежды smart casual.
  • Неприемлема открытая одежда: с вырезами, глубоким декольте, короткие шорты, юбки, платья, одежда из прозрачной ткани
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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