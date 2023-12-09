Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Билет 12+
|$50
|Дети до 12 лет
|$42
|Дети до 2-х лет
|$0
Описание
The Green Planet – удивительный оазис, настоящий тропический лес среди пустыни, прекрасное место единения с природой. Основой всего является исполинское дерево, вокруг которого на нескольких уровнях расположилось множество растений, рыб, животных и птиц. Увидеть их можно на расстоянии вытянутой руки. Животные и птицы свободно передвигаются по парку. Милейшие сахарные поссумы, ленивец, веселые обезьянки, глазастые лори, разноцветные попугаи и многие другие обитатели ждут в гости маленьких исследо
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет в The Green Planet
- Что не входит
- Приобрести сувениры
- Заказать индивидуальный трансфер
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / 4DW3QuSZsaЗавершение: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / 4DW3QuSZsaVrLXzh6
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронированииБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Форма одежды smart casual.
- Неприемлема открытая одежда: с вырезами, глубоким декольте, короткие шорты, юбки, платья, одежда из прозрачной ткани
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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