Пальмовый остров (Palm Jumeirah) район миллионеров и яхт клуб (Dubai Marina)
улицу небоскрёбов (Sh. Zayed Rd. ) Парк цветов (Miracle Garden)
самый большой торговый центр в мире (Dubai Mall)
океанариум и водопад бедуинов
поющие фонтаны
(Burjkhalifa)
Дорогие друзья! Я подготовил для Вас самую насыщенную программу по любимому среди туристов городу ОАЭ, что бы Вы увидели его во всей красе: старый и новый Дубай, дневной и вечерний. Вы узнаете какие истории 📖 хранят в себе стены старого города и познакомитесь с основными достопримичательностями. В течении экскурсии 🧭 я проведу Вас по пути стремительного развития архитектуры города-от самых простых до инновационных строений последних лет. Маршрут планируется по Вашим пожеланиям и предпочтениям!
Что входит
Трансфер
услуги гида
прохлодительные напитки
Что не входит
Входные билеты и питание
Начало и место завершения
🚩 Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.