Дорогие друзья! Я подготовил для Вас самую насыщенную программу по любимому среди туристов городу ОАЭ, что бы Вы увидели его во всей красе: старый и новый Дубай, дневной и вечерний. Вы узнаете какие истории 📖 хранят в себе стены старого города и познакомитесь с основными достопримичательностями. В течении экскурсии 🧭 я проведу Вас по пути стремительного развития архитектуры города-от самых простых до инновационных строений последних лет. Маршрут планируется по Вашим пожеланиям и предпочтениям!