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Знакомство с Дубаем

Далер Н.
Далер Н. – Гид из Дубая
Знакомство с Дубаем
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $180 за экскурсию

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Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем

Что вы увидите

  • Старый город деревня (Bastakiya)
  • золотой рынок (Gold Souk)
  • золотую рамку (Dubai Frame)
  • улицу и мечеть (Jumeirah)
  • 7* отель (Burj Al Arab)
  • Арабскую Венецию (Madinat Jumeirah)
  • Пальмовый остров (Palm Jumeirah) район миллионеров и яхт клуб (Dubai Marina)
  • улицу небоскрёбов (Sh. Zayed Rd. ) Парк цветов (Miracle Garden)
  • самый большой торговый центр в мире (Dubai Mall)
  • океанариум и водопад бедуинов
  • поющие фонтаны
  • (Burjkhalifa)
Дорогие друзья! Я подготовил для Вас самую насыщенную программу по любимому среди туристов городу ОАЭ, что бы Вы увидели его во всей красе: старый и новый Дубай, дневной и вечерний. Вы узнаете какие истории 📖 хранят в себе стены старого города и познакомитесь с основными достопримичательностями. В течении экскурсии 🧭 я проведу Вас по пути стремительного развития архитектуры города-от самых простых до инновационных строений последних лет. Маршрут планируется по Вашим пожеланиям и предпочтениям!
Что входит
  • Трансфер
  • услуги гида
  • прохлодительные напитки
Что не входит
  • Входные билеты и питание
Начало и место завершения
🚩 Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Далер Н.
Далер Н.
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Далер Н. проводит ещё 2 экскурсии

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