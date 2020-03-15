Что вас ожидает

«Визитные карточки» Дубая

Вы прокатитесь по главной и самой протяженной улице Дубая, рассмотрите знаменитые отели Парус и Атлантис, прогуляетесь по живописному кварталу с каналами «Арабская Венеция» и оцените искусственные Пальмовые острова. А также впечатлитесь яхтами и небоскребами роскошного района Дубай Марина и посмотрите на Бурдж-Халифу — самое высокое здание мира.

Дубай Молл и шоу Фонтанов

Ближе к вечеру мы отправимся в торговый центр Дубай Молл. Гуляя по нему, вы отыщете водопад «Ныряльщики за жемчугами», увидите аквариум и сфотографируетесь на фоне скульптуры «Сердце». В завершение насладитесь музыкальным шоу Фонтанов.