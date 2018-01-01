Салим проводит ещё 1 экскурсию

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Золотые пески Дубая

Прокатиться с ветерком по барханам, оседлать верблюда и увидеть огненное шоу

Салим
Салим – Гид из Дубая
Сафари тур — это не только веселое приключение, но и возможность посетить уникальный уголок Арабских Эмиратов.

Вы узнаете об особенностях арабской пустыни, познакомитесь с культурой её жителей, прокатитесь на верблюде 🐪 и увидите танец 💃 живота!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • От $65 за экскурсию

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Золотые пески Дубая
Золотые пески Дубая

Что вас ожидает

Безопасное приключение
С профессиональным водителем вы прокатитесь на внедорожнике по красным пескам Аравийской пустыни. Экстремальное вождение, полное крутых виражей и прыжков по громадным барханам, зарядит вас адреналином и принесет яркие эмоции. Поездка не будет только развлекательной — переведя дух, вы помчитесь по песчаным ухабам к пустынному поселению бедуинов.

Традиционная деревня
После захватывающего катания на джипах вы очутитесь в бедуинской деревушке, где можно будет прокатиться на верблюде 🐪 и сэндборде, покурить ароматный восточный кальян и сфотографироваться в национальных арабских нарядах. Вы поужинаете и увидите традиционный танец 💃 живота и колоритный танец «танура», а в завершение дня вас ждет огненное шоу! Также, если захотите, вы сможете прокатиться на квадроциклах и багах.

Организационные детали

Трансфер-экскурсия проводится на автомобиле 🚘 Toyota Land Cruiser 200

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Шоу-программа, прогулка 👣 верхом на верблюде, фотографирование в национальных арабских нарядах, катание на сэндборде (на доске), кальян и ужин (шведский стол + холодные напитки) включены в стоимость
  • Катание на квадроциклах и багах оплачивается отдельно
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Золотые пески Дубая
Золотые пески Дубая
Золотые пески Дубая
Золотые пески Дубая
Золотые пески Дубая
Золотые пески Дубая
Золотые пески Дубая
Золотые пески Дубая
Золотые пески Дубая
Золотые пески Дубая
Золотые пески Дубая
Золотые пески Дубая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Салим
Салим
Приветствую вас, уважаемые гости! Меня зовут Салим, я лицензированный русскоговорящий гид в Дубае. С большим удовольствием покажу вам главные достопримечательности ОАЭ и расскажу о них самое интересное.
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Салим проводит ещё 1 экскурсию

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