Салим проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Безопасное приключение

С профессиональным водителем вы прокатитесь на внедорожнике по красным пескам Аравийской пустыни. Экстремальное вождение, полное крутых виражей и прыжков по громадным барханам, зарядит вас адреналином и принесет яркие эмоции. Поездка не будет только развлекательной — переведя дух, вы помчитесь по песчаным ухабам к пустынному поселению бедуинов.

Традиционная деревня

После захватывающего катания на джипах вы очутитесь в бедуинской деревушке, где можно будет прокатиться на верблюде 🐪 и сэндборде, покурить ароматный восточный кальян и сфотографироваться в национальных арабских нарядах. Вы поужинаете и увидите традиционный танец 💃 живота и колоритный танец «танура», а в завершение дня вас ждет огненное шоу! Также, если захотите, вы сможете прокатиться на квадроциклах и багах.

Организационные детали

Трансфер-экскурсия проводится на автомобиле 🚘 Toyota Land Cruiser 200

Что входит в стоимость, а что — нет