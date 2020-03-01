Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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Путешествие в город-оазис, сохранивший исконный дух Аравии

Виктория
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Виктория – ваш гид
В полутора часах езды от Дубая, на границе с Оманом находится Аль Айн — живописный город-оазис, родина легендарного Шейха Зайда и главный центр культурного наследия страны.

Вы посетите крупнейший зоопарк ОАЭ с многообразием редких видов животных, познакомитесь с преобладающими здесь традиционными постройками, старинными фортами и резиденциями.

А также посетите целебные горячие источники и взглянете на окрестности с горы Джебель Хафит.
$350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле в Дубае
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Зоопарк и горячие источники Аль Айна
Зоопарк и горячие источники Аль Айна

Что вас ожидает

Дух Аравии в городе-саде
Гуляя среди живописных парков, красивых фонтанов и старинных домов, вы узнаете о прошлом Аль Айна — города, где по сей день живет настоящий дух Аравии. Я познакомлю вас с традиционной архитектурой построек, которую бережно сохраняют от нашествия современных небоскребов. А у резиденции Шейха Зайда донефтяного периода расскажу о великом правителе, объединившем разрозненные княжества-султанаты в одно государство.

Один из крупнейших зоопарков Ближнего Востока
Вы посетите зоопарк у подножья горы Джебель Хафит, занимающий площадь 900 гектаров. Здесь содержится более 4 000 животных, а треть представленных 180 видов находятся под угрозой вымирания. В самой большой зоне вы понаблюдаете львами, тиграми, леопардами, пантерами и другими дикими кошками. В нескольких террариумах посмотрите на рептилий, в специально затемненных вольерах увидите ночных зверей, а также познакомитесь с разнообразием пернатых и обезьян.

Горячие источники и смотровая площадка
Далее вы отправитесь на север оазиса к знаменитым горячим источникам, куда приезжают лечиться от суставных заболеваний. И после оздоровительных процедур я отвезу вас к горе Джебель Хафит, с вершины которой вам откроется потрясающий вид на десятки километров вокруг.

Организационные детали

  • Я встречу вас у места вашего проживания в Дубае и после экскурсии отвезу обратно
  • Дополнительные расходы: посещение зоопарка — 35 дирхам с человека (10$); купание в бассейне родоновых источников — 25 дирхам с человека (7$); обед
  • Экскурсия не подходит для детей младше 6 лет
Зоопарк и горячие источники Аль Айна
Зоопарк и горячие источники Аль Айна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле в Дубае.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Мои экскурсии построены в виде живого диалога: вы узнаете не только об истории создания государства и эпохе предшествующей нефтяной эре, экономической ситуации и ситуации на рынке недвижимости, но и об культурных ценностях и традициях. О том, как традиции меняются с течением времени, как и чем живет страна сейчас. Я покажу страну и главные города так, как их видят граждане и экспаты. С удовольствием отвечу на все возникающие вопросы от бытовых до культурно-развлекательных и не только.
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Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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