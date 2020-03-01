Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Дух Аравии в городе-саде

Гуляя среди живописных парков, красивых фонтанов и старинных домов, вы узнаете о прошлом Аль Айна — города, где по сей день живет настоящий дух Аравии. Я познакомлю вас с традиционной архитектурой построек, которую бережно сохраняют от нашествия современных небоскребов. А у резиденции Шейха Зайда донефтяного периода расскажу о великом правителе, объединившем разрозненные княжества-султанаты в одно государство.

Один из крупнейших зоопарков Ближнего Востока

Вы посетите зоопарк у подножья горы Джебель Хафит, занимающий площадь 900 гектаров. Здесь содержится более 4 000 животных, а треть представленных 180 видов находятся под угрозой вымирания. В самой большой зоне вы понаблюдаете львами, тиграми, леопардами, пантерами и другими дикими кошками. В нескольких террариумах посмотрите на рептилий, в специально затемненных вольерах увидите ночных зверей, а также познакомитесь с разнообразием пернатых и обезьян.

Горячие источники и смотровая площадка

Далее вы отправитесь на север оазиса к знаменитым горячим источникам, куда приезжают лечиться от суставных заболеваний. И после оздоровительных процедур я отвезу вас к горе Джебель Хафит, с вершины которой вам откроется потрясающий вид на десятки километров вокруг.