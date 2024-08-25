На Рождество – экскурсии в Фуджейре

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Фуджейре на русском языке, цены от $333, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Фуджеры: Магия вечернего Дубая
На машине
скидка
10%
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
400$360 за всё до 4 чел.
По Фуджейре - без суеты
На машине
скидка
5%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Фуджейре - без суеты: крепости, мечети и природа
Посетите главные достопримечательности Фуджейры: мечеть шейха Заида, дамбу Аль-Рафиса, форт Фуджейры, водопад Хор-Факкан и мечеть Аль-Бидия
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
350$333 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Фуджеры
На машине
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Фуджейре: Культура, роскошь и развлечения
Погрузитесь в культуру ОАЭ, посетив мечеть шейха Зайда, президентский дворец Каср аль-Ватан и тематический парк Ferrari World. Увидите шедевры Лувра Абу-Даби
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
450$405 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 августа 2024
    Из Фуджеры: Магия вечернего Дубая
    Добрый день! Экскурсия интересная, не смотря на малый срок истории самых Эмиратов. Дубай днём был невозможен, но по температуре воздуха и
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    влажности. Места, выбранные экскурсоводом для остановки, были выбраны отлично, немного ветра и прохлады были уместны. Вечерний город – ВОЛШЕБЕН! Обязательно посетим ещё раз! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Фуджеры: Магия вечернего Дубая
  2. По Фуджейре - без суеты
  3. Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Фуджеры
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. LegoLand
  3. Бурдж-Халифа
  4. Лувр
  5. Аквариум
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Парк Феррари
  8. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в сентябре 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 333 до 405 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.3 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 2 ⭐ отзыва, цены от $333. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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