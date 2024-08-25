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10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
400$360 за всё до 4 чел.
скидка
5%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Фуджейре - без суеты: крепости, мечети и природа
Посетите главные достопримечательности Фуджейры: мечеть шейха Заида, дамбу Аль-Рафиса, форт Фуджейры, водопад Хор-Факкан и мечеть Аль-Бидия
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
350$333 за всё до 4 чел.
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10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Фуджейре: Культура, роскошь и развлечения
Погрузитесь в культуру ОАЭ, посетив мечеть шейха Зайда, президентский дворец Каср аль-Ватан и тематический парк Ferrari World. Увидите шедевры Лувра Абу-Даби
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
450$405 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга25 августа 2024Добрый день! Экскурсия интересная, не смотря на малый срок истории самых Эмиратов. Дубай днём был невозможен, но по температуре воздуха и
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «На Рождество»
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