Найдено 3 экскурсии в категории « На Рождество » в Фуджейре на русском языке, цены от $333, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 10% скидка 2 отзыва 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города Начало: У вашего отеля 400 $ 360 за всё до 4 чел. На машине 5% скидка 10 часов Индивидуальная до 4 чел. По Фуджейре - без суеты: крепости, мечети и природа Посетите главные достопримечательности Фуджейры: мечеть шейха Заида, дамбу Аль-Рафиса, форт Фуджейры, водопад Хор-Факкан и мечеть Аль-Бидия 350 $ 333 за всё до 4 чел. На машине 10% скидка 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по Фуджейре: Культура, роскошь и развлечения Погрузитесь в культуру ОАЭ, посетив мечеть шейха Зайда, президентский дворец Каср аль-Ватан и тематический парк Ferrari World. Увидите шедевры Лувра Абу-Даби Начало: У вашего отеля 450 $ 405 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Фуджейры Последние отзывы на экскурсии О Ольга Из Фуджеры: Магия вечернего Дубая читать дальше влажности. Места, выбранные экскурсоводом для остановки, были выбраны отлично, немного ветра и прохлады были уместны. Вечерний город – ВОЛШЕБЕН! Обязательно посетим ещё раз! Спасибо! Добрый день! Экскурсия интересная, не смотря на малый срок истории самых Эмиратов. Дубай днём был невозможен, но по температуре воздуха и

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «На Рождество»

Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 2 ⭐ отзыва, цены от $333. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь