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превосходна. Дворец также понравился. Все организовано. Ехали из Фуджейры. До Дубая был индивидуальный трансфер и обратно тоже. Автобус хороший. Все понравилось. Рекомендую. Были в начале марта 2024. С ребенком 11 лет можно смело ехать. Очень инттересно.