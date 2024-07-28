10 часов
Круиз
Лучший выборКруиз по Дубай Марине с экскурсией по достопримечательностям Дубая
Погрузитесь в мир современной архитектуры и роскоши Дубая с нашей уникальной экскурсией и круизом по Дубай Марине
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем зависимости от расположения отеля
7 авг в 11:30
10 авг в 11:30
$75 за человека
10 часов
Групповая
Путешествие в сердце Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив белую Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Чт и Вс
8 авг в 07:30
11 авг в 07:30
$100 за человека
7 часов
Групповая
Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл - комфорт и безопасность
Выбирая наш трансфер, вы обеспечиваете своей группе комфортное путешествие в один из самых известных торговых центров
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Понедельник, Среда Суббота, выезд 11:30-13:30 - зависит от распложения отеля
7 авг в 11:30
10 авг в 11:30
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман28 июля 2024Отличная экскурсия. Гид Юрий, просто молодец, рассказал много интересной, полезной информации, организовано все супер, все посмотрели. Спасибо за сервис.
- ЮЮлия23 июля 2024Мне понравились гиды Татьяна и Юрий. Жаль, что в экскурсию не входит посещение Пальмы с высоты. Задние места в автобусе
- ЕЕлена14 июля 2024Всё очень понравилось! Очень хороший гидТатьяна! Всё организовано! Всё комфортно!
- ААнна10 марта 2024Ездили из Фуджейры в Дубай молл! Все прошло хорошо! Вовремя забрали вовремя отвезли! Водители очень аккуратно вёл машинц не смотря на ливень! Спасибо рекомендую!
- ААнна9 марта 2024Экскурсия понравилась. Была гид Ирина. Все организовано хорошо. Кормили отлично был шведский стол в отеле - бывшей резиденции Шейха. Мечеть
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в августе 2024
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