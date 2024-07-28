Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Фуджейре на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
На автобусе
42 отзыва
10 часов
Круиз
Лучший выбор
Круиз по Дубай Марине с экскурсией по достопримечательностям Дубая
Погрузитесь в мир современной архитектуры и роскоши Дубая с нашей уникальной экскурсией и круизом по Дубай Марине
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем зависимости от расположения отеля
7 авг в 11:30
10 авг в 11:30
$75 за человека
Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры
На автобусе
1 отзыв
10 часов
Групповая
Путешествие в сердце Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив белую Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Чт и Вс
8 авг в 07:30
11 авг в 07:30
$100 за человека
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
На автобусе
4 отзыва
7 часов
Групповая
Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл - комфорт и безопасность
Выбирая наш трансфер, вы обеспечиваете своей группе комфортное путешествие в один из самых известных торговых центров
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Понедельник, Среда Суббота, выезд 11:30-13:30 - зависит от распложения отеля
7 авг в 11:30
10 авг в 11:30
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    28 июля 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    Отличная экскурсия. Гид Юрий, просто молодец, рассказал много интересной, полезной информации, организовано все супер, все посмотрели. Спасибо за сервис.
  • Ю
    Юлия
    23 июля 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    Мне понравились гиды Татьяна и Юрий. Жаль, что в экскурсию не входит посещение Пальмы с высоты. Задние места в автобусе
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    плохо охлаждались. Не понравилось что после экскурсии высадили на дороге и с ребёнком пешком шли в отель (жара и сумки). Прогулка и ужин 👍 были около часа. В целом цена-качество соответствуют.

  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    Всё очень понравилось! Очень хороший гидТатьяна! Всё организовано! Всё комфортно!
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
    Ездили из Фуджейры в Дубай молл! Все прошло хорошо! Вовремя забрали вовремя отвезли! Водители очень аккуратно вёл машинц не смотря на ливень! Спасибо рекомендую!
  • А
    Анна
    9 марта 2024
    Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры
    Экскурсия понравилась. Была гид Ирина. Все организовано хорошо. Кормили отлично был шведский стол в отеле - бывшей резиденции Шейха. Мечеть
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    превосходна. Дворец также понравился. Все организовано. Ехали из Фуджейры. До Дубая был индивидуальный трансфер и обратно тоже. Автобус хороший. Все понравилось. Рекомендую. Были в начале марта 2024. С ребенком 11 лет можно смело ехать. Очень инттересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
  2. Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры
  3. Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. LegoLand
  4. Лувр
  5. Аквапарк Wild Wadi
  6. Аквариум
  7. Парк Warner Bros. World
  8. Парк Феррари
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в августе 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 100. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5
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