10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
360$324 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККузнецова24 июля 2024Экскурсия очень впечатлила, посмотрели много локаций, день получился насыщенным. Получили кучу незабываемых эмоций, что с трудом получилось ночью уснуть))) спасибо гиду, все прошло на высоте. ❤️
- ГГелена26 апреля 2024Александра, еще раз огромное спасибо за прекрасный день проведенный в Абу-Даби! Прекрасно все организовано, очень интересно! Мы влюбились благодаря Саше в город!!! ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в августе 2024
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