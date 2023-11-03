Настоящее летнее приключение для детей-аквапарк Леголенд.
Здесть можно не просто поплавать и позагорать, но и поучаствовать в играх, построить свой плот из деталей лего и сплавиться по ленивой речке, устроить соревнование самодельных корабликов, прокатиться с водных горок и завести новых друзей на детской водной площадке! Идеальное место для юных путешественников!
Здесть можно не просто поплавать и позагорать, но и поучаствовать в играх, построить свой плот из деталей лего и сплавиться по ленивой речке, устроить соревнование самодельных корабликов, прокатиться с водных горок и завести новых друзей на детской водной площадке! Идеальное место для юных путешественников!
Ближайшие даты:
3
ноя
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5
ноя
ноя
10
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12
ноя
ноя
17
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24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Важная информация:
- Форма одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
- Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Воскресенье и пятница в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Билет в аквапарк
- Что не входит
- Русскоговорящий гид
- Питание
- Личные расходы гостей
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Фуджейре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье и пятница в 08:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Форма одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
- Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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