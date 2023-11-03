Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры

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Ответы на вопросы
Настоящее летнее приключение для детей-аквапарк Леголенд.

Здесть можно не просто поплавать и позагорать, но и поучаствовать в играх, построить свой плот из деталей лего и сплавиться по ленивой речке, устроить соревнование самодельных корабликов, прокатиться с водных горок и завести новых друзей на детской водной площадке! Идеальное место для юных путешественников!
Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры
Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры
Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры
Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры
Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры
Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры
Ближайшие даты:
3
ноя
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ноя
10
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17
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24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Важная информация:

  • Форма одежды пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
  • Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Воскресенье и пятница в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Билет в аквапарк
Что не входит
  • Русскоговорящий гид
  • Питание
  • Личные расходы гостей
Место начала и завершения?
Любой отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье и пятница в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
  • Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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