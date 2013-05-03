Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)

Гид S.
Гид S. – Гид из Фуджейры
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $589 за человека

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Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Для того, кому всё надоело и хочется просто послушать голос моря 🌊 — тогда вам со мной в эмират на берегу Индийского океана — Фуджейра.
Фуджейра — это идеальное место для ценителей тишины и спокойствия. Сама природа вокруг — живописные горы ⛰️ Хаджар и зеленые оазисы — располагают к неторопливому образу жизни. Здесь нет такого количества высотных зданий, как в Дубае или Абу-Даби, зато много фонтанов и различных скульптурных композиций в традиционном арабском стиле. Этот небольшой эмират позволяет совместить приятное с полезным. Вы можете посетить Археологический Музей 🖼, где хранятся находки древних поселений, самую старую мечеть Аль-Бадия, а также пожариться не берегу океана. Фуджейра выходит на Оманский залив и является отличной отправной точкой для исследования восточного побережья, которое считается красивейшей частью страны.
Чтобы всё успеть наше с вами путешествие начнётся с самого утра. Дорога до самого дальнего эмирата займёт около 2 часов. По дороге мы сможем с вами понаблюдать за кораблями пустыни — верблюдами, увидим настоящие и знойные барханы и конечно же горы эмиратов Рас Аль Хейма и Фуджейра.
Первой остановкой на территории самого восточного эмирата будет знаменитый «пятничный рынок» (Сук-Аль-Джума). Когда-то этот рынок был главным рынком Фуджейры и работал лишь в пятничный день, каждую неделю. Сегодня на рынке торговля кипит каждый день. Здесь, обязательно торгуясь можно приобрести индийские и иранские тканые ковры, ювелирные украшения, разнообразные керамические изделия, посуду,
Далее на нашем пути будет извилистая горная дорога, которая приведет нас в часть эмирата Фуджейры с названием Дибба, где в основном находятся все 5* береговые отели. Осмотрев красоту гор с одной стороны и успокаивающий бриз океана с другой стороны, мы остановимся у самой старой мечети — Аль Бадия.
Далее нас ждёт с вами то, о чём мечтает каждый — дикий берег Индийского океана. Искупавшись и немного подзагорев нас ждёт с вами обед из море продуктов и свеже купленный овощей и фруктов 🍎 аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»
Цена указана за тур (1–2 человека).
Начало и место завершения
🚩 Fujairah
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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