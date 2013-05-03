Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Всех желающих приглашаю отправиться к границы с Оманом, в пределах эмирата Абу-Даби, где находится оазис Аль-Айн. Здесь сохранилось несколько старых фортов и множество исторических памятников(всем кому интересно как жили бедуины, будет очень интересно побывать в Аль Айне). Это родина первого президента страны — легендарного Шейха Заеда, где до сих пор сохранилась его резиденция донефтяного периода.

Ознакомление с городом у нас начнётся с посещения зоопарка, который расположен у подножья горы ⛰️ Джебель Хафит и который занимает площадь 900 гектаров. В зоопарке содержится более 4 000 животных. Приблизительно 30% из представленных здесь 180 видов животных находятся под угрозой вымирания.

Далее мы отправимся на севере оазиса к знаменитым горячим источникам. Все, наверняка, читали и слышали об аль-айнских горячих родоновых источниках, лечебное направление которых — суставные заболевания(у вас получиться даже ощутить на себе их чудодейственные свойства). Они весьма популярны, как среди местного населения, так и среди приезжих. Кто-то приезжает разово и надеется на чудо, кто-то частенько наведывается и «мокнет» в горячей воде.

После всех процедур мы отправимся к горе Джебель Хафит (обед), которая возвышается над уровнем моря 🌊 — около 1500 м. На самой вершине горы расположена смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на десятки километров вокруг.

P. s — Для того, того чтобы искупаться в горячих источниках не забудьте взять плавательные принадлежности

Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»

Цена указана за тур (1–2 человека).