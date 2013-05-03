Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Следующая остановка оазис Аль Айн

Гид S.
Гид S. – Гид из Фуджейры
Следующая остановка оазис Аль Айн
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $589 за человека

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Следующая остановка оазис Аль Айн
Следующая остановка оазис Аль Айн
Всех желающих приглашаю отправиться к границы с Оманом, в пределах эмирата Абу-Даби, где находится оазис Аль-Айн. Здесь сохранилось несколько старых фортов и множество исторических памятников(всем кому интересно как жили бедуины, будет очень интересно побывать в Аль Айне). Это родина первого президента страны — легендарного Шейха Заеда, где до сих пор сохранилась его резиденция донефтяного периода.
Ознакомление с городом у нас начнётся с посещения зоопарка, который расположен у подножья горы ⛰️ Джебель Хафит и который занимает площадь 900 гектаров. В зоопарке содержится более 4 000 животных. Приблизительно 30% из представленных здесь 180 видов животных находятся под угрозой вымирания.
Далее мы отправимся на севере оазиса к знаменитым горячим источникам. Все, наверняка, читали и слышали об аль-айнских горячих родоновых источниках, лечебное направление которых — суставные заболевания(у вас получиться даже ощутить на себе их чудодейственные свойства). Они весьма популярны, как среди местного населения, так и среди приезжих. Кто-то приезжает разово и надеется на чудо, кто-то частенько наведывается и «мокнет» в горячей воде.
После всех процедур мы отправимся к горе Джебель Хафит (обед), которая возвышается над уровнем моря 🌊 — около 1500 м. На самой вершине горы расположена смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на десятки километров вокруг.
P. s — Для того, того чтобы искупаться в горячих источниках не забудьте взять плавательные принадлежности
Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»
Цена указана за тур (1–2 человека).
Начало и место завершения
🚩 Fujairah
Следующая остановка оазис Аль Айн
Следующая остановка оазис Аль Айн
Следующая остановка оазис Аль Айн
Следующая остановка оазис Аль Айн
Следующая остановка оазис Аль Айн
Следующая остановка оазис Аль Айн
Следующая остановка оазис Аль Айн
Следующая остановка оазис Аль Айн
Следующая остановка оазис Аль Айн
Следующая остановка оазис Аль Айн
Следующая остановка оазис Аль Айн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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