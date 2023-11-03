Парк «Леголенд» — это идеальное место для отдыха в кругу семьи. Особенно здесь понравится детям от 2 до 12 лет.
Вас ждут десятки развлечений в огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир.
Вас ждут десятки развлечений в огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир.
Ближайшие даты:
3
ноя
ноя
5
ноя
ноя
10
ноя
ноя
12
ноя
ноя
17
ноя
ноя
19
ноя
ноя
24
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы предлагаем посетить этот парк семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере Страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты из кирпичиков-лего.
В парке можно оседлать американские горки-драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине.
Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить Водительские права-Лего и покататься на миниавтомобилях-лего по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения.
Затем можно всей семьей стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами.
Воскресенье и пятница в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в парк Legoland Theme Park
- Трансфер до/от вашего отеля
- Возможность посетить один из самых грандиозных и ярких тематических парков мира
- Максимальное количество разнообразных впечатлений
- Что не входит
- Билеты Fast Track
- Еда и напитки
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туриста
- Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Фуджейре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье и пятница в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фуджейры
Групповые
Можно с детьми
Необычные
На весь день
Парки
Природа и пейзажи
Популярные места
Развлечения
Парки аттракционов
Похожие туры из Фуджейры
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Фуджейре
Любой отель Фуджейры
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$900 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Фуджейре
Любой отель в Фуджейры
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$350 за человека
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари из Фуджейры
Ваш отель в Фуджейре
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
от $60 за человека