Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай — увидеть главное и испытать ни с чем несравнимые эмоции.



Невозможно побывать в Эмиратах, и не посетить великолепный город Дубай, впечатляющий своей урбанистической архитектурой, роскошным образом жизни и возможностями культурно-развлекательного отдыха.



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