Фотостоп возле отеля Парус (Бурдж аль Араб), возведенного на искусственно созданном острове в 280 метрах от линии берега. Примечательно, что на его строительство потратили больше миллиарда долларов, для отделки 8000 м² использовалось 22-каратное золото, а отелю присвоено 7 звезд.
Дубайская Венеция (Мадинат Джумейра Сук). Это древний арабский рынок, расположенный вдоль искусственного канала. Здесь можно прогуляться по бутикам и лавкам, приобрести любые вещи: от предметов роскоши до сувениров.
Пальм Джумейра — еще один искусственный остров, на котором расположена гостиница Атлантис. Прогуляться по острову и сделать фото возле нее — настоящее эстетическое удовольствие.
Дубай Марина. Вас ждет незабываемый променад по самому дорогому району Дубай, в частности — по Marina Walk с обилием ресторанов, потрясающим видом на яхт-клуб и самое высокое в мире здание витой архитектуры Infinity Tower.
Emirates Mall — крупный торговый центр с горнолыжным комплексом Ski Dubai.
Трасса Шейх Заед Роуд, на которой расположено множество красивейших небоскребов.
Виллы шейхов.
Трамвай и метрополитен Дубай.
Dubai Mall — самый крупный торговый центр на всем Ближнем Востоке. Здесь сосредоточено огромное количество магазинов и развлекательных возможностей. Вы сможете сфотографироваться на фоне водопада с ныряющими пловцами, самый большой в мире аквариум, шоу фонтанов в танце и Бурдж Халифа (если вы захотите подняться на башню, билеты нужно заказать заранее, их стоимость около 40–130 долларов с человека).
Из Дубай Молл в отель вас отвезет русскоговорящий водитель в удобное для группы время.
Дополнительные возможности:
Катание на монорельсе на Пальм Джумейра (около 6 долларов в 1 сторону);
Посещения холла Бурдж аль Араб (около 30 долларов);
Посещение аквариума в Dubai Mall (около 30 долларов).
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$440
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд и вода
Что не входит
Входные билеты в музеи
аквариум
Бурдж Халифу.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.