Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай

Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай - увидеть главное и испытать ни с чем несравнимые эмоции

Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай — увидеть главное и испытать ни с чем несравнимые эмоции.

Невозможно побывать в Эмиратах, и не посетить великолепный город Дубай, впечатляющий своей урбанистической архитектурой, роскошным образом жизни и возможностями культурно-развлекательного отдыха.

Записывайтесь на обзорную экскурсию в Дубай прямо сейчас — вас ждут незабываемые впечатления, приятная усталость от удавшейся экскурсии и море оригинальных снимков!
Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай
Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай
Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай
Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай
Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай
Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай

Что вы увидите 🤩

  • Фотостоп возле отеля Парус (Бурдж аль Араб)
  • Дубайская Венеция (Мадинат Джумейра Сук)
  • Пальм Джумейра
  • Дубай Марина
  • Emirates Mall
  • Трасса Шейх Заед Роуд
  • Виллы шейхов.
  • Трамвай и метрополитен Дубай
  • Dubai Mall

Экскурсия включает следующие посещения:

  • Фотостоп возле отеля Парус (Бурдж аль Араб), возведенного на искусственно созданном острове в 280 метрах от линии берега. Примечательно, что на его строительство потратили больше миллиарда долларов, для отделки 8000 м² использовалось 22-каратное золото, а отелю присвоено 7 звезд.
  • Дубайская Венеция (Мадинат Джумейра Сук). Это древний арабский рынок, расположенный вдоль искусственного канала. Здесь можно прогуляться по бутикам и лавкам, приобрести любые вещи: от предметов роскоши до сувениров.
  • Пальм Джумейра — еще один искусственный остров, на котором расположена гостиница Атлантис. Прогуляться по острову и сделать фото возле нее — настоящее эстетическое удовольствие.
  • Дубай Марина. Вас ждет незабываемый променад по самому дорогому району Дубай, в частности — по Marina Walk с обилием ресторанов, потрясающим видом на яхт-клуб и самое высокое в мире здание витой архитектуры Infinity Tower.
  • Emirates Mall — крупный торговый центр с горнолыжным комплексом Ski Dubai.
  • Трасса Шейх Заед Роуд, на которой расположено множество красивейших небоскребов.
  • Виллы шейхов.
  • Трамвай и метрополитен Дубай.
  • Dubai Mall — самый крупный торговый центр на всем Ближнем Востоке. Здесь сосредоточено огромное количество магазинов и развлекательных возможностей. Вы сможете сфотографироваться на фоне водопада с ныряющими пловцами, самый большой в мире аквариум, шоу фонтанов в танце и Бурдж Халифа (если вы захотите подняться на башню, билеты нужно заказать заранее, их стоимость около 40–130 долларов с человека).
  • Из Дубай Молл в отель вас отвезет русскоговорящий водитель в удобное для группы время.

Дополнительные возможности:

  • Катание на монорельсе на Пальм Джумейра (около 6 долларов в 1 сторону);
  • Посещения холла Бурдж аль Араб (около 30 долларов);
  • Посещение аквариума в Dubai Mall (около 30 долларов).

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$440

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд и вода
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • аквариум
  • Бурдж Халифу.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Наталья М.
Наталья М.
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Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай
Из Рас-аль-Хаймы в сказочный Дубай - увидеть главное и испытать ни с чем несравнимые эмоции
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