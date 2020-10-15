Как добраться до Раса-эль-Хаймы на самолёте
В Расе-эль-Хайме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ras Al Khaimah International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Раса-эль-Хаймы
- Расал-Кауман RKTRas Al Khaimah International Airport
Самые дешёвые билеты в Рас-эль-Хайму из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|27 680
|28ч 35м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|32 702
|36ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|32 811
|38ч 15м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|35 794
|30ч 10м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|36 780
|10ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇳Кожикоде
|37 023
|36ч 5м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|39 383
|42ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Каннура
|43 142
|20ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇪🇬Александрии
|50 057
|30ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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