12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по шести Северным Эмиратам! Вас ждут горы, рынки, каньоны и купание в Оманском заливе. Присоединяйтесь
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля
8 авг в 09:00
10 авг в 09:00
$80 за человека
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по современному Дубаю: от пустыни до небоскребов
Погрузитесь в мир высот и роскоши, посетив самые знаковые места Дубая: от величественной Бурдж Халифы до чарующего Дубай Марины
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: СР, СБ: время зависит от расположения отеля
7 авг в 09:00
10 авг в 09:00
$100 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: великолепие ночного Дубая с Бурж Халифа
Погрузитесь в сказочный мир ночного Дубая: от величественной Бурж Халифы до чарующего Пальмового острова
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дубаю из Рас-эль-Хайма: старый и новый город за 4 часа
Четырехчасовая экскурсия по Рас-эль-Хайме с персональным гидом. Откройте для себя все ключевые достопримечательности города. Не забудьте маску
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$360 за всё до 6 чел.
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Знакомство с Дубаем в составе мини-группы до 7 человек из Рас Аль Хаймы
Начало: Ваш отель в Рас Аль Хайме
Расписание: Понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)
8 авг в 09:00
10 авг в 09:00
$80 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Марокканские бани в Рас-эль-Хайма: эксклюзивный спа-отдых
Погрузитесь в мир роскоши и ухода за собой с экскурсией в Марокканские бани, где каждая деталь создана для вашего релакса
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
Завтра в 15:00
7 авг в 09:00
$375 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра2 марта 2024Гид Андрей очень интересно вёл экскурсию. Впечатлил Индийский океан - был штор и эта стихия, по сравнению с которой человек выглядит песчинкой, и пугает, и завораживает одновременно
- NNatalya25 апреля 2023Экскурсия оставила положительные эмоции! Большую роль в этой оценке оставил наш гид Андрей! С хорошо поставленной речью, с юмором доносилась
- ААнатолий12 апреля 2023Экскурсия очень понравилась, замечательный гид Андрей.
- ССергей20 ноября 2022Прекрасный, очень эрудированный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Популярные экскурсии»
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