Приглашаем вас посетить один из крупнейших аквариумов на Ближнем Востоке! National Aquarium Abu Dhabi — это настоящий дом для 46000 морских животных, разделенный на десять зон: начиная от тропических вод Тихого океана и пресноводной Амазонки, до замерзших ледяных шапок Арктики. Здесь можно пройтись по стеклянному мосту, покормить рыбок и даже увидеть морских черепах.

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Описание

Что вас ожидает: Проведите увлекательный день в царстве Посейдона! Национальный аквариум Абу-Даби — крупнейший на Ближнем Востоке, состоит из 10 разных зон. Он является домом для 46 000 животных, среди которых более 200 акул и скатов, 25 разных видов. Главной миссией национального аквариума в Абу-Даби стало изучение и расширение знаний об окружающей среде. Чувствовать себя комфортно, как рыба в воде, жителям искусственных глубин помогает команда из 80 экспертов подводного мира.