Приглашаем вас посетить один из крупнейших аквариумов на Ближнем Востоке! National Aquarium Abu Dhabi — это настоящий дом для 46000 морских животных, разделенный на десять зон: начиная от тропических вод Тихого океана и пресноводной Амазонки, до замерзших ледяных шапок Арктики. Здесь можно пройтись по стеклянному мосту, покормить рыбок и даже увидеть морских черепах.
Ближайшие даты:
23
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
дек
26
дек
дек
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает: Проведите увлекательный день в царстве Посейдона! Национальный аквариум Абу-Даби — крупнейший на Ближнем Востоке, состоит из 10 разных зон. Он является домом для 46 000 животных, среди которых более 200 акул и скатов, 25 разных видов. Главной миссией национального аквариума в Абу-Даби стало изучение и расширение знаний об окружающей среде. Чувствовать себя комфортно, как рыба в воде, жителям искусственных глубин помогает команда из 80 экспертов подводного мира.
Ежедневно с 10:00 до 22:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в аквариум
- Что не входит
- Индивидуальный трансфер
- Профессиональные фотографии, сувениры
- Место начала и завершения?
- The National Aquarium Abu Dhabi
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Ежедневно с 10:00 до 22:00.Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Местоположение: https://maps.app.goo.gl/ZZptfxCVU5dmxGPy7
- Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы
Похожие туры из Рас-эль-Хаймы
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
возле ТЦ Al Hamra Mall
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
140$112 за человека
Групповая
8 часов
Трансфер в Дубай Молл
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Завтра
25 дек
27 дек
30 дек
$40 за человека
Индивидуальная
10 часов
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
24 дек
26 дек
27 дек
28 дек
от $650 за всё до 6 чел.