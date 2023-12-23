В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби

Билет для посещения в Рас-эль-Хайме
Приглашаем вас посетить один из крупнейших аквариумов на Ближнем Востоке! National Aquarium Abu Dhabi — это настоящий дом для 46000 морских животных, разделенный на десять зон: начиная от тропических вод Тихого океана и пресноводной Амазонки, до замерзших ледяных шапок Арктики. Здесь можно пройтись по стеклянному мосту, покормить рыбок и даже увидеть морских черепах.
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
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28
дек
29
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает: Проведите увлекательный день в царстве Посейдона! Национальный аквариум Абу-Даби — крупнейший на Ближнем Востоке, состоит из 10 разных зон. Он является домом для 46 000 животных, среди которых более 200 акул и скатов, 25 разных видов. Главной миссией национального аквариума в Абу-Даби стало изучение и расширение знаний об окружающей среде. Чувствовать себя комфортно, как рыба в воде, жителям искусственных глубин помогает команда из 80 экспертов подводного мира.

Ежедневно с 10:00 до 22:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в аквариум
Что не входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Профессиональные фотографии, сувениры
Место начала и завершения?
The National Aquarium Abu Dhabi
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 22:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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