Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае

Оживший Голливуд

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
MotionGate — это новый тематический парк аттракционов в Дубае, созданный в голливудском стиле.

Это место по праву оценят любители фильмов и мультфильмов, ведь здесь вы узнаете о кинокухне немного больше, и даже сможете примерить на себя роль главного героя любимой кинокартины. Горки и аттракционы, шоу-программы и живые представления — окунитесь в мир ожившего Голливуда!
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Ближайшие даты:
3
ноя
5
ноя
10
ноя
12
ноя
17
ноя
19
ноя
24
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Яркий мир мультипликации ждёт вас в парке MotionGate. Здесь вы встретите Кунг-фу панду По, узнаете как приручить дракона, прогуляетесь по государству Дюлок в компании Шрека и Фионы, увидите Панем и прокатитесь на американских горках во вселенной Голодных игр, а самых маленьких гостей в своей деревне ждут весёлые смурфики. Это и многое другое ждет вас в парке MotionGate!

Важная информация:

  • Форма одежды smart casual.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
  • Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Пятница, воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Билет в парк
  • Неограниченный доступ ко всем аттракционам
Что не входит
  • Русскоговорящий гид
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды smart casual.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
  • Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы

Групповые
На весь день
Парки
Природа и пейзажи

Похожие туры из Рас-эль-Хаймы

Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
122 отзыва
Популярное предложение
Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Посетить город с приставкой «самый-самый», полюбоваться его красотами и проникнуться историей станы
на ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Завтра
4 ноя
5 ноя
6 ноя
$300 за всё до 4 чел.
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия в мини-группе
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
в торговом центре «АльХамра Молл»
Завтра
31 окт
1 ноя
3 ноя
$75 за человека
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
ваш отель
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$362.50 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рас-эль-Хайме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Рас-эль-Хайме
ХОРОШО
🧭
ТАМ