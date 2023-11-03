Что вас ожидает:

Важная информация:

Форма одежды smart casual.

При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.

С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.

Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Яркий мир мультипликации ждёт вас в парке MotionGate. Здесь вы встретите Кунг-фу панду По, узнаете как приручить дракона, прогуляетесь по государству Дюлок в компании Шрека и Фионы, увидите Панем и прокатитесь на американских горках во вселенной Голодных игр, а самых маленьких гостей в своей деревне ждут весёлые смурфики. Это и многое другое ждет вас в парке MotionGate!