К плаванию допускаются дети от 8 лет, умеющие плавать и уверенно держаться на воде.

Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослого (18+), на которого необходимо приобрести билет.

Один взрослый может сопровождать до 3-х детей одновременно.

Что вас ожидает: Подарите себе чудесное приключение — встречу с дельфинами, знакомство с которыми вы не забудете никогда! Стоя по колено в воде можно погладить дельфина и поиграть с ним. А также можно поплавать с дельфином на глубоководье. Плавание с дельфинами проходит на территории знаменитого отеля Atlantis The Palm, где вы не только испытаете радость от общения с дельфинами, но и сможете посетить аквапарк Aquaventure. Важная информация: