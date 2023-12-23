Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Билет для посещения в Рас-эль-Хайме

Плавание с дельфинами в Atlas Village

Хотите познакомиться поближе с дружелюбными дельфинами? Тогда вам точно стоит посетить комплекс Atlas Village! Здесь вы сможете погладить дельфинов, поплавать вместе с ними и увидеть, как за ними ухаживает персонал. Помимо этого, вы сможете провести захватывающий день в аквапарке Aquaventure.
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Ближайшие даты:
23
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Плаванье на глубоководье$275
Плаванье на мелководье (с 8 лет)$250
Плаванье на мелководье (ростом до 120 см)$230

Описание

Что вас ожидает: Подарите себе чудесное приключение — встречу с дельфинами, знакомство с которыми вы не забудете никогда! Стоя по колено в воде можно погладить дельфина и поиграть с ним. А также можно поплавать с дельфином на глубоководье. Плавание с дельфинами проходит на территории знаменитого отеля Atlantis The Palm, где вы не только испытаете радость от общения с дельфинами, но и сможете посетить аквапарк Aquaventure. Важная информация:
  • К плаванию допускаются дети от 8 лет, умеющие плавать и уверенно держаться на воде.
  • Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослого (18+), на которого необходимо приобрести билет.
  • Один взрослый может сопровождать до 3-х детей одновременно.

Ежедневно с 9:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экипировка (гидрокостюм)
  • Инструктаж
  • Прохладительные напитки до начала сессии
  • Знакомство с дельфинами на мелководье (20 минут) в группе до 10 человек или плаванье с дельфинами в лагуне (20 минут) в группе до 6 человек (в зависимости от заказанной программы)
  • Доступ в аквапарк Aquaventure
  • Трансфер (в случае выбора опции с трансфером)
Что не входит
  • Фотографии с дельфинами
  • Быстрый допуск к аттракционам аквапарка (AquaXpress)
  • Аренда полотенец, шкафчиков для хранения вещей
  • Сувениры, купальные принадлежности, напитки и еда
Место начала и завершения?
Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • К плаванию допускаются дети от 8 лет, умеющие плавать и уверенно держаться на воде.
  • Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослого (18+), на которого необходимо приобрести билет.
  • Один взрослый может сопровождать до 3-х детей одновременно
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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