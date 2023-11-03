Поиграем в LEGO: тематический парк Legoland Дубай

Поиграем в LEGO

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Ответы на вопросы
Legoland — это интересные аттракционы и разнообразный выбор игр с конструкторами LEGO.

Здесь дети могут собрать машину из лего и устроить гонки, попробовать сконструировать робота в специальной мастерской, прокатиться на тематических американских горках и подняться на башню, откуда парк виден как на ладони.
Поиграем в LEGO: тематический парк Legoland Дубай
Поиграем в LEGO: тематический парк Legoland Дубай
Поиграем в LEGO: тематический парк Legoland Дубай
Поиграем в LEGO: тематический парк Legoland Дубай
Поиграем в LEGO: тематический парк Legoland Дубай
Поиграем в LEGO: тематический парк Legoland Дубай
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Созданный из кирпичиков знаменитого конструктора Лего, парк прекрасно подходит для отдыха с детьми. Он специально создан для самых юных путешественников. Карусели, аттракционы и целая фабрика LEGO, где можно увидеть весть процесс и забрать свою детальку в качестве сувенира. Даже самые маленькие смогут прокатиться на легомобилях и получить самые настоящие легоправа в Леголенде!

Важная информация:

  • Форма одежды — smart casual.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
  • Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Пятница, воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Билет в Леголенд
  • Неограниченный доступ ко всем аттракционам
Что не входит
  • Русскоговорящий гид
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды — smart casual.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
  • Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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