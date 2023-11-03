Поиграем в LEGO
Legoland — это интересные аттракционы и разнообразный выбор игр с конструкторами LEGO.
Здесь дети могут собрать машину из лего и устроить гонки, попробовать сконструировать робота в специальной мастерской, прокатиться на тематических американских горках и подняться на башню, откуда парк виден как на ладони.
Здесь дети могут собрать машину из лего и устроить гонки, попробовать сконструировать робота в специальной мастерской, прокатиться на тематических американских горках и подняться на башню, откуда парк виден как на ладони.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Созданный из кирпичиков знаменитого конструктора Лего, парк прекрасно подходит для отдыха с детьми. Он специально создан для самых юных путешественников. Карусели, аттракционы и целая фабрика LEGO, где можно увидеть весть процесс и забрать свою детальку в качестве сувенира. Даже самые маленькие смогут прокатиться на легомобилях и получить самые настоящие легоправа в Леголенде!
Важная информация:
- Форма одежды — smart casual.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
- Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Пятница, воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Билет в Леголенд
- Неограниченный доступ ко всем аттракционам
- Что не входит
- Русскоговорящий гид
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница, воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Форма одежды — smart casual.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
- Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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