Совершите путешествие по удивительным, сияющим садам, звёздным просторам и рекам соединяющим бесконечность.
Станьте свидетелем новой реальности и позвольте себе раствориться в ней, плывя по течению и наслаждаясь новыми впечатлениями.
Станьте свидетелем новой реальности и позвольте себе раствориться в ней, плывя по течению и наслаждаясь новыми впечатлениями.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Уникальный развлекательный комплекс Aya Universe — это новое, неизведанное место в Дубае, где при помощи бесчисленных интерактивных инсталляций можно погрузиться в глубину удивительных миров, спрятанных за тёмным, таинственным небосводом, созданных для общения с природной красотой таинственного космоса. Основные тематические зоны комплекса: Aurora, The Source, Drift, The Pool и Flora.
Часы работы: вс. - чт. с 10:00 до 22:00, пт - сб. с 10:00 до 00:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в Aya Universe
- Что не входит
- Сувениры
- Индивидуальный трансфер
- Место начала и завершения?
- AYA, Wafi City - Oud Metha - Dubai - ОАЭ
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Часы работы: вс. - чт. с 10:00 до 22:00, пт - сб. с 10:00 до 00:00.Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- С собой можно пронести 0
- 5 л воды
- Еду проносить запрещено
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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