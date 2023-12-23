Параллельные миры: шоу Aya Universe

Билет для посещения в Рас-эль-Хайме
Совершите путешествие по удивительным, сияющим садам, звёздным просторам и рекам соединяющим бесконечность.

Станьте свидетелем новой реальности и позвольте себе раствориться в ней, плывя по течению и наслаждаясь новыми впечатлениями.
Параллельные миры: шоу Aya Universe
Параллельные миры: шоу Aya Universe
Параллельные миры: шоу Aya Universe
Параллельные миры: шоу Aya Universe
Параллельные миры: шоу Aya Universe
Параллельные миры: шоу Aya Universe
Параллельные миры: шоу Aya Universe
Параллельные миры: шоу Aya Universe
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
25
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даты

Описание

Что вас ожидает: Уникальный развлекательный комплекс Aya Universe — это новое, неизведанное место в Дубае, где при помощи бесчисленных интерактивных инсталляций можно погрузиться в глубину удивительных миров, спрятанных за тёмным, таинственным небосводом, созданных для общения с природной красотой таинственного космоса. Основные тематические зоны комплекса: Aurora, The Source, Drift, The Pool и Flora.

Часы работы: вс. - чт. с 10:00 до 22:00, пт - сб. с 10:00 до 00:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Aya Universe
Что не входит
  • Сувениры
  • Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
AYA, Wafi City - Oud Metha - Dubai - ОАЭ
Когда и как рано покупать?
Когда: Часы работы: вс. - чт. с 10:00 до 22:00, пт - сб. с 10:00 до 00:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • С собой можно пронести 0
  • 5 л воды
  • Еду проносить запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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