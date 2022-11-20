Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы

Тематический парк Дубая IMG Worlds of Adventure — это целая страна развлечений, раскинувшаяся на площади равной 28 футбольным полям.

Суперсовременные аттракционы оживляют Ваших любимых героев — Халк и Человек-Паук, Тор и Железный Человек, Мстители и герои Лентяево.

Вы сможете насладиться «Удивительным миром Гамбола», познакомиться с миром героев Marvel, почувствовать себя внутри фильма на киноаттракционе 3D Hulk Epsilon Base, а потом отважно отправиться в Затерянную Долину Юрского периода с динозаврами и доисторическими ландшафтами. Получить порцию острых ощущений можно на аттракционе «Thor Thunder Spin» и американских горках «Velociraptor», а самым взрослым – в отеле с привидениями!