Мне понравилось, что у нас была отдельная очередь для тех, кто заранее купил билеты, что облегчило вход в здание. Мне понравилось, что птицы, кролик, черепаха и лемур могли свободно передвигаться. Хотелось бы, чтобы у них был еще хотя бы один лемур и пара кроликов. К сожалению не удалось увидеть ленивца, но все равно это был отличный способ пообщаться с животными вблизи и не смотреть на них в клетке.