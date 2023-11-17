Оранжерея Green Planet — ещё один удивительный уголок живой природы в огромном мегаполисе, построенном посреди пустыни. Вы очутитесь в настоящем тропическом лесу и сможете познакомиться с его обитателями.
Ближайшие даты:
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$50
|Детский (до 12 лет)
|$42
|Детский (до 2-х лет)
|$0
Описание
Что вас ожидает: The Green Planet — удивительный оазис, настоящий тропический лес среди пустыни, прекрасное место единения с природой. Основой всего является исполинское дерево, вокруг которого на нескольких уровнях расположилось множество растений, рыб, животных и птиц. Увидеть их можно на расстоянии вытянутой руки. Животные и птицы свободно передвигаются по парку. Милейшие сахарные поссумы, ленивец, веселые обезьянки, глазастые лори, разноцветные попугаи и многие другие обитатели ждут в гости маленьких исследователей!
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет в The Green Planet
- Что не входит
- Сувениры
- Индивидуальный трансфер
- Место начала и завершения?
- Green Planet: City Walk - Al Wasl - Dubai - ОАЭ
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Форма одежды — smart casual.
- Неприемлема открытая одежда: с вырезами, глубоким декольте, короткие шорты, юбки, платья, одежда из прозрачной ткани
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роберт
17 ноя 2023
Немного маловато для самого большого тропического леса под крышей - по сути гигантское дерево в стеклянной трубе. Вы поднимаетесь на лифте вверх, а потом спускаетесь по спирали. Много свободно летающих птиц, поэтому много красивых кадров для фотографий. Жилье для змей и макак могло бы быть лучше на мой взгляд.
А
Александра
25 окт 2023
Мне понравилось, что у нас была отдельная очередь для тех, кто заранее купил билеты, что облегчило вход в здание. Мне понравилось, что птицы, кролик, черепаха и лемур могли свободно передвигаться. Хотелось бы, чтобы у них был еще хотя бы один лемур и пара кроликов. К сожалению не удалось увидеть ленивца, но все равно это был отличный способ пообщаться с животными вблизи и не смотреть на них в клетке.
M
Michelle
12 окт 2023
Мы забронировали билет в этот музей на среду, но, к сожалению, приехали поздно - в 17:20, и нас не пустили, но сказали, что можем прийти на следующий день. Вернулись на следующее утро и смогли войти без проблем. Музей очень красивый, животные очень интересные, персонал отвечает на любые вопросы.
А
Аля
16 сен 2023
Отличное место! Многие из животных могут свободно ползать, летать или ползать по тропическому лесу! Это определенно захватывает. Вы поднимаетесь на четвертый этаж, а затем неторопливо спускаетесь вниз. Настоящий лес посреди пустынного мегаполиса! Единственное нарекание: быстро заканчивается! Но если не торопиться, то можно гулять довольно долго.
С
Сергей
24 авг 2023
Очень классное место. Билеты оплатили вечером, пришли на почту буквально через час. На выходе выдали браслеты. Удалось посмотреть 4-х ленивцев! Потрясающие. Лемуры ходили следом 3-4 этаж. Удалось сделать много классных фоток. Птицы удивительные, никогда подобные не встречались, хотя были в европейских зоопарках. Боялись, что животные будут спать и не увидим заявленных, но нет, активничали все)
D
Den
15 авг 2023
Тропический сад очень понравился. Много животных и птиц под одной крышей, при этом совершенно не боятся человека, подходят близко. Можно посмотреть, как сотрудники иногда их кормят при посетителях. Ребенку понравилось.
Ф
Фаина
12 июня 2023
Интересное место, особенно для семей с детьми. Советую посетить, дети будут в восторге! Очень красивые птицы, веселые лемуры и много других животных, и все это в непосредственной близости, птицы летают и ходят прямо среди посетителей!
К
Кристина
5 мар 2023
Небольшое но очень интересно сделанное пространство, заполненное множеством животных и птиц, которые могут ходить прямо перед лицом, а лемуры вообще красавчики.) Очень удобно, что оплачивать можно было российской картой на сайте.
И
Ирина
24 янв 2023
Мы с дочкой наслаждались прогулкой. Птицы летают повсюду, но их нельзя трогать. Зато разрешили потрогать змею, на что доча с радостью согласилась. Очень дружелюбные и улыбчивые сотрудники
Н
Никита
13 янв 2023
Великолепный зоопарк открытого формата (если можно так сказать). Небольшой, но очень красивый, необычный, животные и птицы свободно снуют туда-сюда) 1 звезду снял за за то, что билеты переносили, но всё закончилось хорошо.)
М
Марина
9 янв 2023
Место очень красивое, как будто мы действительно находились в джунглях. Было приятно, что большинство животных могли свободно передвигаться. Нам особенно понравился ленивец, который сопровождал нас часть пути. Но на мой взгляд маловато места отведено для ночных животных. В остальном все ок
К
Катерина
23 дек 2022
Попасть внутрь было быстро и легко, персонал был очень дружелюбным. Было интересно увидеть всех различных птиц и животных. Впервые увидели ленивца! Ставлю 4 звезды за то, что увидели птиц и животных, которых не видели раньше, но считаю, что организаторы могли бы расширили территорию, чтобы было больше места для животных.
М
Михаил
24 окт 2022
Захватывающая прогулка в крытом тропическом лесу. Вы пройдете от верхушек деревьев вниз до ночных животных. У вас должно быть достаточно времени, чтобы спокойно понаблюдать за животными.)
Д
Денис
3 окт 2022
Очень понравилось! Удивительные животные на всех 4 этажах. Мы сделали много хороших фото. Нам удалось подержать змей. В тропическом лесу тоже было здорово. Очень хороший вариант для посещения с детьми (хотя у нас их не было), но все равно было удивительно.
Е
Евгений
19 сен 2022
Приятное переключение от суеты и шума обычной жизни Дубая. Я рад, что добавил его в свой список локаций! Имейте в виду, что это всего лишь 4 этажа, и все закончится относительно быстро.