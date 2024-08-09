8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
2 часа
Билеты
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
16 сен в 18:45
23 сен в 18:45
$70 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина9 августа 2024В ОАЭ приехали семьей в первый раз, и конечно же, хотелось познакомиться поближе с этим удивительным краем, небоскребами и островами,
- ИИлнур21 мая 2024Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
- AA30 апреля 2023Отличный круиз, все понравилось. И шоу и шикарные виды ночного Дубая! Рекомендую!
- ААнна10 апреля 2023Рекомендую. Дубай Марина очень хороши вечером, красота, эффектно. Забрали из отеля вовремя, встретили, загрузили на лодку. Мы прибыли за 2
- ГГеворг13 марта 2023Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
- ЮЮрий17 января 2023Юрий и в этой экскурсии был на высоте! ИДЕАЛЬНЫЙ экскурсовод. Супруги Вайсман и супруги Крайзман
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «На Рождество»
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