На Рождество – экскурсии в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Шардже на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомство с Дубаем
На машине
57 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
6 отзывов
2 часа
Билеты
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
16 сен в 18:45
23 сен в 18:45
$70 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    9 августа 2024
    Знакомство с Дубаем
    В ОАЭ приехали семьей в первый раз, и конечно же, хотелось познакомиться поближе с этим удивительным краем, небоскребами и островами,
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    созданными талантливыми архитекторами. Посетили обзорную экскурсию по Дубаю, нашим гидом был Дилшод. Мы заранее знали, что хотим посмотреть обязательно, что нет. Хотели пойти в музей будущего и на смотровую Бурж Халифа, поэтому попросили заранее купит нам билеты и встроить посещение этих мест в наш маршрут. Дилшод прекрасно знает все о Дубае, за время экскурсии мы узнали много нового об этом эмирате и об ОАЭ. Автомобиль очень комфортный, водой обеспечили 😊 Считаю, что подобный Формат для семьи - идеальный, ни от кого не зависишь, никто тебя не подгоняет, ждать никого не надо, как это часто бывает на групповых экскурсиях. Мы увидели все, что хотели, кроме этого Дилшод предложил нам посетить дополнительную локацию (обсерваторию AYA), о которой мы ничего раньше не слышали, но впечатлила нас очень сильно. За день мы получили столько положительных эмоций, интересной информации и ярких впечатлений, что поездка в Эмираты точно запомнится нам на всю жизнь!

  • И
    Илнур
    21 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
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    в аэропорту, приехал даже раньше оговоренного времени, так как рейс прилетал ранним утром и провёз по всем намеченным местам. Баха сдобрил экскурсию большим количеством фактов из истории и сегодняшнего дня Эмиратов, биографий известных людей и правителей. Было очень интересно и познавательно. Спасибо Бахе за комфортное вождение, приятное времяпровождение, интересное общение и прекрасные виды.

  • A
    A
    30 апреля 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Отличный круиз, все понравилось. И шоу и шикарные виды ночного Дубая! Рекомендую!
  • А
    Анна
    10 апреля 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Рекомендую. Дубай Марина очень хороши вечером, красота, эффектно. Забрали из отеля вовремя, встретили, загрузили на лодку. Мы прибыли за 2
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    часа до отправления, и это время провели на лодке. В принципе долговато, но много красивых фото можно сделать, занять заранее удобное место, подают комплемент, воду бесплатно, можно заказать спиртные напитки. Далее открыли шведский стол, и пошли по каналу. Очень красиво, + на самой яхте был интересный и эффектный местный танец. Еда не слишком разнообразная, но вкусная. После экскурсии быстро разбросали нас по трансферам и отвезли в отели. Мы в этот день только прилетели с Шри-Ланки, заселились в отель и съездили на такой приятный вечерний релакс:))

  • Г
    Геворг
    13 марта 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
    Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
  • Ю
    Юрий
    17 января 2023
    В Абу-Даби с комфортом
    Юрий и в этой экскурсии был на высоте! ИДЕАЛЬНЫЙ экскурсовод. Супруги Вайсман и супруги Крайзман

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «На Рождество»

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  3. Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. LegoLand
  2. Парк Warner Bros. World
  3. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Шардже в сентябре 2024
Сейчас в Шардже в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 350. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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