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созданными талантливыми архитекторами. Посетили обзорную экскурсию по Дубаю, нашим гидом был Дилшод. Мы заранее знали, что хотим посмотреть обязательно, что нет. Хотели пойти в музей будущего и на смотровую Бурж Халифа, поэтому попросили заранее купит нам билеты и встроить посещение этих мест в наш маршрут. Дилшод прекрасно знает все о Дубае, за время экскурсии мы узнали много нового об этом эмирате и об ОАЭ. Автомобиль очень комфортный, водой обеспечили 😊 Считаю, что подобный Формат для семьи - идеальный, ни от кого не зависишь, никто тебя не подгоняет, ждать никого не надо, как это часто бывает на групповых экскурсиях. Мы увидели все, что хотели, кроме этого Дилшод предложил нам посетить дополнительную локацию (обсерваторию AYA), о которой мы ничего раньше не слышали, но впечатлила нас очень сильно. За день мы получили столько положительных эмоций, интересной информации и ярких впечатлений, что поездка в Эмираты точно запомнится нам на всю жизнь!