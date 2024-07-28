7 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 15:00
9 авг в 15:00
10 авг в 15:00
$63 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепие Абу-Даби: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда с комфортом
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина28 июля 2024Огромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массу интересной информации о жизни
- ННаталья10 апреля 2024Хочу поблагодарить Дильшота за чудесную экскурсию по Абу-Даби! Мы действительно были в сказке. Все было легко, красиво, интересно. Дильшот подстраивался
- ЕЕлена29 марта 2024Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ! Рекомендую всем! Восторг
- ННаталья31 октября 2023Сегодня ездили на сафари с Обаидом. Все было очень здорово! Нас привезли на Toyota sequoia по пустыне с дрифтами, было
- ООльга19 сентября 2023Хочу выразить свою благодарность Абу Баккару за прекрасный экскурсионный день. Я первый раз в Дубае и волновалась, как пройдет это
- ААлександр19 апреля 2023Все было хорошо, нас возили в пустыню, кормили и развлекали! 10/10
- ЮЮрий17 января 2023Юрий и в этой экскурсии был на высоте! ИДЕАЛЬНЫЙ экскурсовод. Супруги Вайсман и супруги Крайзман
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Однодневные»
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