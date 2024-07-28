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путешествие в пустыню на сафари. В компании Абу Баккара все было просто великолепно, интересно и познавательно! На все мои вопросы про ОАЭ я получила ответы, Абу Баккар был очень внимателен ко всем туристам из нашей группы, нас было 7 человек. Встретил меня в торговом центре, всю поездку следил, чтобы я не потерялась, потом бережно отвёз до входа моего отеля. После Москвы хотелось новых впечатлений и эмоций, Абу Баккар совершенно замечательный душевный человек, с таким гидом не страшно оказаться в незнакомом месте и довериться ему. Мы катались по дюнам, катались на верблюдах, смотрели танец живота и огненное шоу. Вообщем если нужны положительные эмоции и новые впечатления, обязательно рекомендую воспользоваться услугами гида Абу Баккара. С удовольствием благодарю за увлекательную поездку!