Однодневные – экскурсии в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Шардже на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
На машине
9 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 15:00
9 авг в 15:00
10 авг в 15:00
$63 за человека
Один день в сказочном Абу-Даби
На машине
17 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепие Абу-Даби: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда с комфортом
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    28 июля 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Огромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массу интересной информации о жизни
    читать дальше

    страны, посетили места, которые изначально не планировались в рамках программы. Все динамично, познавательно и вместе с тем легко и непринужденно. Остановки по требованию и по нашим запросам, неограниченное время не только на достопримечательности, но и на шопинг. Прекрасные воспоминания, чудесные фотографии. Спасибо

    Огромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массуОгромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массуОгромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массуОгромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массуОгромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массуОгромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массуОгромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массуОгромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массу
  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Хочу поблагодарить Дильшота за чудесную экскурсию по Абу-Даби! Мы действительно были в сказке. Все было легко, красиво, интересно. Дильшот подстраивался
    читать дальше

    под все наши пожелания, советовал самые интересные места. Получили большое удовольствие и полюбили этот город. Экскурсия длилась 8 часов, пролетела как мгновение. Рекомендую нашего гида для знакомства с историей ОАЭ. Дильшот, благодарю от всего сердца! Храни небеса тебя и всех твоих родных!!!

  • Е
    Елена
    29 марта 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ! Рекомендую всем! Восторг
    читать дальше

    от экскурсии🫶 Ни с какой групповой не сравнится, а если ехать по известным локациям на такси не узнаешь столько интересного! Бонусом сделал прекрасные фото для нас!

    Отличная экскурсияОтличная экскурсия
  • Н
    Наталья
    31 октября 2023
    Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
    Сегодня ездили на сафари с Обаидом. Все было очень здорово! Нас привезли на Toyota sequoia по пустыне с дрифтами, было
    читать дальше

    очень захватывающе. Затем нам предложили покататься на багги или квадроциклах (за доп. Плату) нас было четверо, включая двоих детей (10 и 16) лет, поэтому мы взяли 4-х местный багги. Впечатления на всю жизнь! Дети в восторге! Потом Обаид катал нас с дрифтами по пустыне, там мы катались на доске и делали красивые фото на закате. А после всего поехали к бедуинам, где нас покатали на верблюдах, вкусно накормили и показали несколько интересных номеров с танцами и огненным шоу. Будем рекомендовать этот тур!

  • О
    Ольга
    19 сентября 2023
    Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
    Хочу выразить свою благодарность Абу Баккару за прекрасный экскурсионный день. Я первый раз в Дубае и волновалась, как пройдет это
    читать дальше

    путешествие в пустыню на сафари. В компании Абу Баккара все было просто великолепно, интересно и познавательно! На все мои вопросы про ОАЭ я получила ответы, Абу Баккар был очень внимателен ко всем туристам из нашей группы, нас было 7 человек. Встретил меня в торговом центре, всю поездку следил, чтобы я не потерялась, потом бережно отвёз до входа моего отеля. После Москвы хотелось новых впечатлений и эмоций, Абу Баккар совершенно замечательный душевный человек, с таким гидом не страшно оказаться в незнакомом месте и довериться ему. Мы катались по дюнам, катались на верблюдах, смотрели танец живота и огненное шоу. Вообщем если нужны положительные эмоции и новые впечатления, обязательно рекомендую воспользоваться услугами гида Абу Баккара. С удовольствием благодарю за увлекательную поездку!

  • А
    Александр
    19 апреля 2023
    Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
    Все было хорошо, нас возили в пустыню, кормили и развлекали! 10/10
  • Ю
    Юрий
    17 января 2023
    В Абу-Даби с комфортом
    Юрий и в этой экскурсии был на высоте! ИДЕАЛЬНЫЙ экскурсовод. Супруги Вайсман и супруги Крайзман

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
  2. Один день в сказочном Абу-Даби
  3. В Абу-Даби с комфортом
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. LegoLand
  2. Парк Warner Bros. World
  3. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Шардже в августе 2024
Сейчас в Шардже в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 350. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 27 ⭐ отзывов, цены от $63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам