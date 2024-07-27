7 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Современный Дубай из Шарджи: от пустыни до мегаполиса
Экскурсия по современному Дубаю из Шарджи подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаменитых достопримечательностей и архитектурных чудес города
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Вт, чт, пт, вс.
Завтра в 13:00
8 авг в 13:00
$45 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Дубаю из Шарджи: ваш персональный гид и водитель
Если вам недостаточно стандартных пакетных туров, хотите большего и любите держать все под контролем - этот вариант идеально вам подходит
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $500 за всё до 6 чел.
5 часов
Водная прогулка
Ночная экскурсия по Дубаю с круизом на Доу и ужином
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Дубае: круиз на Доу, смотровая площадка The View at The Palm и завершение на набережной Al Seef
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Понедельник, Cреда, суббота (17:00-23:00)
7 авг в 16:30
10 авг в 16:00
$95 за человека
2 часа
Групповая
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
Насладитесь изысканным ужином на традиционном деревянном судне доу, любуясь огнями вечернего Дубая. Впечатляющие виды и развлекательная программа ждут вас
Начало: Сбор в любом отеле Шарджы или Аджмана
Расписание: Сбор с 18:30 до 19:15 (в зависимости от района). Проводим по Пн Ср и Пт
Сегодня в 18:30
7 авг в 18:30
от $75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 июля 2024Все отлично! Забрали из отеля, привезли, увезли после прогулки обратно. Прибыли на лодку за час до отплытия - во время
- ВВладимир7 апреля 2024Экскурсия хорошо организована, все понравилось, эрудированный и заботливый гид Светлана
- ООльга16 февраля 2024Экскурсия очень понравилась. увлеченный и эрудированный гид Светлана рассказала о главных достопримечательностях Дубая. О посещаемых объектах более подробно. Чувствуется, что
- JJulia27 января 2024Почему-то решила, что будет бурж халифа и фонтаны, но нет, это другая экскурсия! Впечатляющая и эмоциональная! Виды вечерней Дубай Марины
- ННаталья11 октября 2023Всё понравилось, но там выяснилось, что мы не смотрим поющий фонтан, хотя на сайте в описании экскурсии он есть. Гид сказала, что поменяли программу. Но мы-то покупали именно ту программу.
- ИИрина1 октября 2023Ужин хороший, но не поздравили с днем рождения, при бронировании указывала
- ЛЛюбовь9 апреля 2023Сама прогулка на лодке понравилась, но вот огранизация экскурсии ужасная На сайте заявлено, что прогулка проходит с 19 до 21
- ССергей2 марта 2023Отличная экскурсия. Увидели город днем, на закате и вечером. Ужин на лодке включен в стоимость, хотя даже не было в описании. Лучше берите эту экскурсию, чем обычную обзорную.
- ГГульмира1 октября 2020Хочу выразить благодарность Рано и Кириллу за организацию экскурсии. Было познавательно и интересно. очень рекомендую.
- BBLACK2 января 2020Нам повезло, что экскурсовод был толковый. Всю дорогу в город, а мы остановились в отеле на севере страны, рассказывала интереснийшие
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Популярные экскурсии»
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