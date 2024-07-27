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человек искренне любит свою работу. То же самое скажу и об администраторе (агенте?) Анне. С первых минут бронирования была ею установлена связь через вотсап, вся информация давалась своевременно и заботливо. Возникли предложения к специалистам отвечающим за описание программы. Указано время экскурсии с 13 часов. А фактически первый объект- круиз к колесу обозрения,начинался в 16 часов. Для сведения туристов неплохо бы извещать о длительной поездке до места экскурсии и необходимости к нему определенной подготовки- поесть,захватить перекус и тд.. А в остальном организация прекрасна, экскурсия чудесна. Спасибо, Спутник.