Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Шардже на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
На автобусе
20 отзывов
7 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Современный Дубай из Шарджи: от пустыни до мегаполиса
Экскурсия по современному Дубаю из Шарджи подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаменитых достопримечательностей и архитектурных чудес города
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Вт, чт, пт, вс.
Завтра в 13:00
8 авг в 13:00
$45 за человека
Индивидуальная экскурсия по Дубаю из Шарджи
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Дубаю из Шарджи: ваш персональный гид и водитель
Если вам недостаточно стандартных пакетных туров, хотите большего и любите держать все под контролем - этот вариант идеально вам подходит
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $500 за всё до 6 чел.
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу на закате
На автобусе
7 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Ночная экскурсия по Дубаю с круизом на Доу и ужином
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Дубае: круиз на Доу, смотровая площадка The View at The Palm и завершение на набережной Al Seef
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Понедельник, Cреда, суббота (17:00-23:00)
7 авг в 16:30
10 авг в 16:00
$95 за человека
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
На автобусе
6 отзывов
2 часа
Групповая
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
Насладитесь изысканным ужином на традиционном деревянном судне доу, любуясь огнями вечернего Дубая. Впечатляющие виды и развлекательная программа ждут вас
Начало: Сбор в любом отеле Шарджы или Аджмана
Расписание: Сбор с 18:30 до 19:15 (в зависимости от района). Проводим по Пн Ср и Пт
Сегодня в 18:30
7 авг в 18:30
от $75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
    Все отлично! Забрали из отеля, привезли, увезли после прогулки обратно. Прибыли на лодку за час до отплытия - во время
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    ожидания подали закусочки, сок и алкоголь (брали тур с алкоголем на верхней палубе). Была небольшая развлекательная программа. Мы праздновали ДР - сообщили официанту - именинника поздравили. Нам все понравилось)

  • В
    Владимир
    7 апреля 2024
    Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
    Экскурсия хорошо организована, все понравилось, эрудированный и заботливый гид Светлана
  • О
    Ольга
    16 февраля 2024
    Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
    Экскурсия очень понравилась. увлеченный и эрудированный гид Светлана рассказала о главных достопримечательностях Дубая. О посещаемых объектах более подробно. Чувствуется, что
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    человек искренне любит свою работу. То же самое скажу и об администраторе (агенте?) Анне. С первых минут бронирования была ею установлена связь через вотсап, вся информация давалась своевременно и заботливо. Возникли предложения к специалистам отвечающим за описание программы. Указано время экскурсии с 13 часов. А фактически первый объект- круиз к колесу обозрения,начинался в 16 часов. Для сведения туристов неплохо бы извещать о длительной поездке до места экскурсии и необходимости к нему определенной подготовки- поесть,захватить перекус и тд.. А в остальном организация прекрасна, экскурсия чудесна. Спасибо, Спутник.

  • J
    Julia
    27 января 2024
    Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу на закате
    Почему-то решила, что будет бурж халифа и фонтаны, но нет, это другая экскурсия! Впечатляющая и эмоциональная! Виды вечерней Дубай Марины
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    с воды невероятные! Но вишенкой всей экскурсии стала смотровая площадка, и не 52 этаж, а выше - 54. Был жуткий ветер, было страшно, но зрелищно. И это было взрывоопасное сочетание!!!

  • Н
    Наталья
    11 октября 2023
    Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу на закате
    Всё понравилось, но там выяснилось, что мы не смотрим поющий фонтан, хотя на сайте в описании экскурсии он есть. Гид сказала, что поменяли программу. Но мы-то покупали именно ту программу.
  • И
    Ирина
    1 октября 2023
    Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
    Ужин хороший, но не поздравили с днем рождения, при бронировании указывала
  • Л
    Любовь
    9 апреля 2023
    Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
    Сама прогулка на лодке понравилась, но вот огранизация экскурсии ужасная На сайте заявлено, что прогулка проходит с 19 до 21
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    часа., мини группой из 10 человек. Что оказалось на самом деле. Нас забрали из отеля в 18-30,привезли на причал в 20 часов, посадили на лодку и еще час ждали пока лодку заполнят туристами в количестве явно не 10 чел. Прогулка продолжалось 1, 45 час. По окончании в 23 часа, в отель попали в час ночи. Расстояние до отеля 20 км преодалевали 2 часа. Это нормально?

  • С
    Сергей
    2 марта 2023
    Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу на закате
    Отличная экскурсия. Увидели город днем, на закате и вечером. Ужин на лодке включен в стоимость, хотя даже не было в описании. Лучше берите эту экскурсию, чем обычную обзорную.
  • Г
    Гульмира
    1 октября 2020
    Индивидуальная экскурсия по Дубаю из Шарджи
    Хочу выразить благодарность Рано и Кириллу за организацию экскурсии. Было познавательно и интересно. очень рекомендую.
  • B
    BLACK
    2 января 2020
    Индивидуальная экскурсия по Дубаю из Шарджи
    Нам повезло, что экскурсовод был толковый. Всю дорогу в город, а мы остановились в отеле на севере страны, рассказывала интереснийшие
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    истории о стране и местном колорите. Я даже пожалел, что телефон не включил на голосовую запись. Много можно было послушать родне дома… Везде всё успели, кругом пофоткались - мы остались очень довольны! Гида звали Таня, к сожалению фамилию не знаю.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Популярные экскурсии»

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  3. Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу на закате
  4. Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
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  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в августе 2024
Сейчас в Шардже в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 500. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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