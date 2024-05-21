Все – экскурсии в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Шардже на русском языке, цены от $225. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомство с Дубаем
На машине
56 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшене вашего отеля
9 окт в 09:30
10 окт в 09:30
от $300 за человека
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: экскурсия из Шарджи с посещением Феррари-парка
Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов
Начало: В вашем отеле
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
$500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илнур
    21 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
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    в аэропорту, приехал даже раньше оговоренного времени, так как рейс прилетал ранним утром и провёз по всем намеченным местам. Баха сдобрил экскурсию большим количеством фактов из истории и сегодняшнего дня Эмиратов, биографий известных людей и правителей. Было очень интересно и познавательно. Спасибо Бахе за комфортное вождение, приятное времяпровождение, интересное общение и прекрасные виды.

  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Экскурсия прошла на "отлично", проводил экскурсию Дильшод. Мы с семьёй были в Шардже транзитом. Восьмичасовую экскурсию надо было провести за
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    5 часов и Дильшод с этой задачей справился. Посетили все знаковые места Дубая, побывали в цветочном саду чудес, посмотрели на город с обзорной площадки на Пальме Джумейра. Дильшод на протяжении всей экскурсии вёл рассказ об истории ОАЭ, о конкретных достопримечательностях, об особенности жизни в Эмиратах. Узнали много нового. Большое спасибо.

  • А
    Артём
    8 сентября 2021
    Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
    Экскурсия очень понравилась. Незабываемо провели день. Наталья отличный гид и просто замечательный человек. Всем рекомендуем.
  • E
    Elena
    30 мая 2021
    Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
    Спасибо за проведенное вместе время! Сердечно благодарим гида Наталью за профессионализм. С первых минут располагает к себе, как будто встретились старые добрые знакомые. От четкой организации до индивидуального подхода - Любой наш каприз с лёгкостью выполнялся))) Очень советуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Дубаем
  2. Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
  3. Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в августе 2024
Сейчас в Шардже в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 225 до 500. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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