Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ начинается с осмотра символа города Дубай – отеля «Бурдж аль Араба». Затем мы вместе отправимся в «Сук Мадинат Джумейра», рынок с огромным количеством бутиков, магазинов, лавок, ресторанов и кафе возле рукотворного красивого канала.

Следующий объект посещения – искусственный остров 🏝️ «Пальм Джумейра». Я не только расскажу вам все о Дубае, но еще и сделает качественные фотоснимки, к примеру, на фоне роскошного отеля «Атлантис».

Эту тематическую экскурсию невозможно представить себе без посещения самого дорогого и фешенебельного района «Дубай Марина», где расположились новые здания в урбанистическом стиле на берегу лазурно-чистого океана с пришвартованными яхтами миллионеров.

В программу экскурсии 🧭 также входит посещение жилых районов с виллами местных жителей, деревни знаний и, конечно же, «Дубай Молл» - шикарного развлекательного комплекса.