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Экскурсия в Баб аль Шамс

Олег Д.
Олег Д. – Гид из Шарджи
Где-то на просторах бескрайней пустыни расположился уникальный отель 🏨.

Это настоящий шедевр в арабском стиле.

По нему можно изучать культуру ОАЭ, а также у вас будет шанс попробовать традиционную кухню 🥧.

Я вам открою арабский мир и вы влюбитесь ❤️ в него с первого взгляда.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $240 за экскурсию

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Экскурсия в Баб аль Шамс
Экскурсия в Баб аль Шамс

Что вы увидите

  • Баб аль Шамс
  • Уникальное шоу с фольклорными мотивами
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ начинается с того, что мы вместе отправляемся из вашего отеля в «Баб аль Шамс». В пути мы пробудем примерно час. По прибытию вы сможете осмотреть интерьер отеля, прогуляться 👣 на территории отеля, отдохнуть в замечательных тихих беседках. Затем мы сможем поужинать в ресторане и посмотреть уникальное шоу с фольклорными мотивами. После экскурсии 🧭 я привезу вас обратно к отелю.
Гостиница «Баб аль Шамс» расположена в бескрайней пустыне. Это удивительный архитектурный шедевр, являющийся одним из символов национальной культуры страны. Архитектурная концепция здания, внутреннего оформления интерьера, местной кухни 🥧 и одежды обслуживающего персонала отображает арабский стиль. Вы сможете отведать изумительные блюда национальной кухни и посмотреть на традиционные танцы 💃 непременно понравится эта экскурсия, если вы хотите больше узнать о культуре Арабских Эмиратов, прогуляться верхом на верблюдах 🐪, а также помечтать под ночным звездным небом.
Как проходит экскурсия
Что входит
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свое дело
  • Возможность обогатит ваши знания об ОАЭ
  • Погружение в атмосферу арабской сказки, дорогого убранства в бескрайней пустыне
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Вас ждет шведский стол с арабской кухней
Что не входит
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
  • Входные билеты
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Экскурсия в Баб аль Шамс
Экскурсия в Баб аль Шамс
Экскурсия в Баб аль Шамс
Экскурсия в Баб аль Шамс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Д.
Олег Д.
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