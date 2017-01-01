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Экскурсия в мечеть Шейха Заеда и музей Лувр из Шарджи

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1 отзыв
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
Вы отправитесь на остров 🏝️ Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов.

Вы посетите сказочную мечеть Шейха Заеда, которая покорит вас невероятными дизайнерскими решениями, крупнейшими люстрами и коврами.

А затем вы направитесь к одной из новейших достопримечательностей 🏛️ Абу-Даби – в филиал парижского музея Лувр, который расположился на острове Саадият.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $65 за экскурсию

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Экскурсия в мечеть Шейха Заеда и музей Лувр из Шарджи
Экскурсия в мечеть Шейха Заеда и музей Лувр из Шарджи

Что вы увидите

  • Лувр (снаружи и внутри)
  • Мечеть шейха Заеда (снаружи и внутри)
Мы отправляемся на остров 🏝️ Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов.
Мечеть Шейха Заеда
Главная достопримечательность 🏛️ – это великая белая мечеть Шейха Заида, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер.
Эта грандиозная действующая мечеть, вмещающая более 60 000 человек, позволяющая немусульманам посетить внутренние залы.
В главном молитвенном зале расстелен самый большой в мире ковер ручной работы, созданный в Иране по проекту знаменитого мастера Али Калики.
Музей Лувр
Далее мы c вами посмотрим картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Беллини, Рембрандта, а также величественные скульптуры и древние артефакты в музее Лувр Абу-Даби!
На острове Саадият Лувр Абу Даби был открыт 11. 11. 2017, и сейчас в нём экспонируется более 620 работ, среди которых знаменитые на весь свет произведения искусства.
В коллекции этого универсального музея представлены все известные человечеству эпохи и цивилизации, а сама конструкция здания настолько восхитительна, что интересна всем - и профессионалам-строителям, и любителям всего необычного.
Её великолепный ажурный купол делает здание воздушым, а морские волны, плещущиеся у ступеней, манят подойти и сделать прекрасное фото.
Что входит
  • Трансфер с гидом в музей Лувр, билеты в музей.
  • Посещение мечети Шейха Заеда
Что не входит
  • Экскурсия внутри музея. Она не доступна на Русском языке в данный момент вообще.
  • Аудиогид, доп. 21 дх, оплачивается на месте. Нужен документ для залога.
Начало
🚩 Любой отель в Шардже или Аджмане.
Место завершения
🏁 Ваш отель.
Экскурсия в мечеть Шейха Заеда и музей Лувр из Шарджи
Экскурсия в мечеть Шейха Заеда и музей Лувр из Шарджи
Экскурсия в мечеть Шейха Заеда и музей Лувр из Шарджи
Экскурсия в мечеть Шейха Заеда и музей Лувр из Шарджи
Экскурсия в мечеть Шейха Заеда и музей Лувр из Шарджи
Экскурсия в мечеть Шейха Заеда и музей Лувр из Шарджи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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