Аль Aйн - это природный оазис, где восхитительные дворцы шейхов утопают в естественной красоте зеленых садов.

На нашей увлекательной экскурсии 🧭 мы познакомиться с жизнью и бытом первого правителя ОАЭ, мы посетим бывший дворец шейха Заеда.

Далее мы прогуляемся по аллеям огромной финиковой рощи, где желающие смогут понаблюдать как собирают финики.

Далее, поднявшись по живописному серпантину на вершину горы ⛰️ Джебель Хафит (1300м), вы сможете отдохнуть и пообедать

в президентском отеле "Меркурий".

Здесь у вас будет свободное время на посещение эвкалиптовой сауны и полюбоваться восхитительной панорамой города. После отдыха мы отправимся в купальни с лечебными термальными источниками.

В завершение нашего прекрасного путешествия мы посетим самый большой Зоопарк на Ближнем Востоке.

Данный экскурсионный тур подарит замечательные впечатления!