Дубай ждёт вас! Этот город 🏙️ по праву стал одним из мировых экономических и культурных центров. В нём богатое наследие Древней Аравии сочетаются с передовыми достижениями современной архитектуры. Позвольте себе затеряться в ослепляющей пышности и головокружительном ритме одного из богатейших городов планеты.

Программа

Начнём путешествие по Дубаю с самой протяжённой улицы города, шоссе Шейха Зейда. Здесь, словно в гигантской галерее современного искусства, представлены настоящие архитектурные шедевры. В крупнейших офисных небоскрёбах и торговых центрах улицы постоянно кипит жизнь, и вы с головой окунётесь в динамичную атмосферу делового центра города.

Оказавшись ближе к морю, вы увидите первый в мире семизвёздочный отель 🏨 Бурдж-аль-Араб. Возвездённый на рукотворном острове 🏝️ вдали от берега, отель поражает изумительным великолепием интерьеров и открывает двери в мир тех, кто ценит уединённость — разумеется, в самом шикарном окружении.

Из современности вы ненадолго перенесётесь в Древнюю Аравию, воссозданную в комплексе Мадинат Джумейра. Оазис, окружённый пальмами и будто вырванными из страниц истории 📖 виллами, представляет собой удивительное сочетание современных архитектурных решений и атмосферного пейзажа древнего города. Сочная зелень встречается здесь со спокойными бежевыми тонами, перемежаясь с отблеском золотого табуна лошадей будто мчащихся мимо отеля Аль-Каср.

Вы конечно же посетите один из самых знаменитых рукотворных островов города, остров Пальма 🌴, где также сможете осмотреть потрясающей красоты отель Атлантис, названного в честь затерянного города атлантов.

Чтобы немного отдохнуть и развеяться от осмотра достопримечательностей 🏛️, мы с вами заглянем в крупнейший торгово-развлекательный центр мира — Дубай-молл. Здесь у вас будет свободное время, чтобы порадовать себя множеством новых покупок или же найти уникальные памятные сувениры 🎁 для своих близких.

Ваш тур по Дубаю завершится легендарным шоу Дубайского фонтана ⛲. Мощные потоки воды словно светятся изнутри, танцуя и каскадами обрушиваясь на озёрную гладь под мелодичные напевы. Это по-настоящему волшебное зрелище, которое обязательно принесёт вам массу положительных эмоций!

Организационные особенности