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Групповая обзорная экскурсия по Дубаю

2.5
2 отзыва
ShanTours
ShanTours – Гид из Шарджи
Отправьтесь на классическую обзорную экскурсию ⛳ на автобусе 🚌.

Его комфортабельный салон и кондиционер вкупе с историями профессионального гида познакомят вас с Дубаем.

Вы увидите самое длинное шоссе в Эмирате, «Арабскую башню», Мадинат Джумейру, остров 🏝️ «Пальма», Дубай молл и поющие фонтаны.

Экскурсия однодневная, сделает восемь часов вашего отпуска незабываемыми.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $35 за человека

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Групповая обзорная экскурсия по Дубаю
Групповая обзорная экскурсия по Дубаю

Что вы увидите

  • Шоссе Шейха Зайеда
  • Отель Бурдж-эль-Араб
  • Джумейра («Арабская Венеция»)
  • Отель Jumeirah Al Qasr
  • Пальма Джумейра
  • Отель Atlantis
  • Дубай Молл
  • Бурдж-Халифа
  • Фонтан Дубай
Дубай ждёт вас! Этот город 🏙️ по праву стал одним из мировых экономических и культурных центров. В нём богатое наследие Древней Аравии сочетаются с передовыми достижениями современной архитектуры. Позвольте себе затеряться в ослепляющей пышности и головокружительном ритме одного из богатейших городов планеты.
Программа
  • Начнём путешествие по Дубаю с самой протяжённой улицы города, шоссе Шейха Зейда. Здесь, словно в гигантской галерее современного искусства, представлены настоящие архитектурные шедевры. В крупнейших офисных небоскрёбах и торговых центрах улицы постоянно кипит жизнь, и вы с головой окунётесь в динамичную атмосферу делового центра города.
  • Оказавшись ближе к морю, вы увидите первый в мире семизвёздочный отель 🏨 Бурдж-аль-Араб. Возвездённый на рукотворном острове 🏝️ вдали от берега, отель поражает изумительным великолепием интерьеров и открывает двери в мир тех, кто ценит уединённость — разумеется, в самом шикарном окружении.
  • Из современности вы ненадолго перенесётесь в Древнюю Аравию, воссозданную в комплексе Мадинат Джумейра. Оазис, окружённый пальмами и будто вырванными из страниц истории 📖 виллами, представляет собой удивительное сочетание современных архитектурных решений и атмосферного пейзажа древнего города. Сочная зелень встречается здесь со спокойными бежевыми тонами, перемежаясь с отблеском золотого табуна лошадей будто мчащихся мимо отеля Аль-Каср.
  • Вы конечно же посетите один из самых знаменитых рукотворных островов города, остров Пальма 🌴, где также сможете осмотреть потрясающей красоты отель Атлантис, названного в честь затерянного города атлантов.
  • Чтобы немного отдохнуть и развеяться от осмотра достопримечательностей 🏛️, мы с вами заглянем в крупнейший торгово-развлекательный центр мира — Дубай-молл. Здесь у вас будет свободное время, чтобы порадовать себя множеством новых покупок или же найти уникальные памятные сувениры 🎁 для своих близких.
  • Ваш тур по Дубаю завершится легендарным шоу Дубайского фонтана ⛲. Мощные потоки воды словно светятся изнутри, танцуя и каскадами обрушиваясь на озёрную гладь под мелодичные напевы. Это по-настоящему волшебное зрелище, которое обязательно принесёт вам массу положительных эмоций!
Организационные особенности
  • Мы будет перемещаться в комфортабельном автобусе 🚌 или минивэне, поэтому не волнуйтесь — вам не придётся долго и мучительно гулять 👣 под палящим солнцем.
  • Во время посещения торгового центра, пожалуйста, обращайте внимание на время!
Что входит
  • транспорт (комфортабельный автобус или минивэн)
  • услуги гида
Что не входит
  • ужин
Начало
🚩 Summerland, Шарджа - подробности после оплаты
Место завершения
🏁 Summerland, Шарджа
Групповая обзорная экскурсия по Дубаю
Групповая обзорная экскурсия по Дубаю
Групповая обзорная экскурсия по Дубаю
Групповая обзорная экскурсия по Дубаю
Групповая обзорная экскурсия по Дубаю
Групповая обзорная экскурсия по Дубаю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ShanTours
ShanTours
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2 отзыва оставили туристы

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