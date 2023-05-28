Из Шарджи: билет в Bollywood Parks

Из Шарджи

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Ответы на вопросы
Bollywood Parks Dubai — это первый тематический парк в мире, посвященный миру Болливуда, с аттракционами, концертами и танцами в стиле лучших фильмов индийского кино.
Из Шарджи: билет в Bollywood Parks
Из Шарджи: билет в Bollywood Parks
Из Шарджи: билет в Bollywood Parks
Из Шарджи: билет в Bollywood Parks
Из Шарджи: билет в Bollywood Parks
Из Шарджи: билет в Bollywood Parks
Ближайшие даты:
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Bollywood Parks был открыт 17 ноября 2016 года на территории большого комплекса парков развлечений Dubai Parks and Resorts. Это первый тематический парк в мире, посвященный миру Болливуда, с аттракционами, концертами и танцами в стиле лучших фильмов индийского кино.

Режим работы:

  • Ежедневно — с 12:00 до 21:00.
  • По пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам — с 12:00 до 22:00.
  • Обратите внимание! Билеты невозвратные.

Ежедневно с 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты
Что не входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Питание
Место начала и завершения?
Community Saih Shuaib 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Часы работы
  • Ежедневно — с 12:00 до 21:00.
  • По пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам — с 12:00 до 22:00.
  • Билеты выкупаются по 100% предоплате.
  • Билеты не возвратные
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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