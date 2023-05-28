Из Шарджи
Bollywood Parks Dubai — это первый тематический парк в мире, посвященный миру Болливуда, с аттракционами, концертами и танцами в стиле лучших фильмов индийского кино.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Bollywood Parks был открыт 17 ноября 2016 года на территории большого комплекса парков развлечений Dubai Parks and Resorts. Это первый тематический парк в мире, посвященный миру Болливуда, с аттракционами, концертами и танцами в стиле лучших фильмов индийского кино.
Режим работы:
- Ежедневно — с 12:00 до 21:00.
- По пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам — с 12:00 до 22:00.
- Обратите внимание! Билеты невозвратные.
Ежедневно с 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты
- Что не входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Питание
- Место начала и завершения?
- Community Saih Shuaib 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 12:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Часы работы
- Ежедневно — с 12:00 до 21:00.
- По пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам — с 12:00 до 22:00.
- Билеты выкупаются по 100% предоплате.
- Билеты не возвратные
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
Билеты
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Дата и количество участников выбирается при бронировании