Экскурсии из Шарджи

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Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу

Аюбхон
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Аюбхон – представитель гидов
Вы увидите главные достопримечательности роскошного Абу-Даби в романтическом свете закатного солнца.

Напоминающая восточную сказку, столица ОАЭ поразит вас величием и блеском, шикарными дворцами и небоскребами, белоснежной грациозной мечетью и современными видами.

Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Абу-Даби!
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Трансфер из отеля
Забронировать экскурсию
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби

Что вас ожидает

Все краски Абу-Даби
Я покажу самые интересные места великолепного города и расскажу о них любопытные факты. В программе экскурсии:

  • Остров Яс — вы посетите искусственно созданный остров, где находится знаменитая на весь мир гоночная трасса Яс Марина. Я расскажу, какие мировые спортивные события проходят на ней ежегодно.
  • Мечеть Шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей мира и настоящий шедевр архитектуры, вмещающий до 41 000 посетителей одновременно. Вас впечатлят украшающие ее белоснежные купола, колонны, ковры ручной работы и люстры, отделанные сусальным золотом.
  • Отель Кэпитал Гейт — местная Пизанская башня. Я расскажу, как вышло, что культовый небоскреб построили с наклоном 18% (в 4 раза больше, чем у итальянской достопримечательности).
  • Отель Эмирейтс Палас — президентский отель, воплощающий истинный дух роскоши. По желанию, вы сможете не только осмотреть его снаружи, но и зайти на чашечку «королевского капучино», которое вам подадут на серебряном подносе с розовыми лепестками, льняной салфеткой, марципаном и бутылкой минеральной воды.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Ford Edge.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Шардже. Можно также начать в Дубае (в таком случае экскурсия будет дешевле на 40$) или в Фуджейре (доплата 120$).
  • Стоимость чашки кофе в отеле Эмирейтс Палас — 20$.
  • По индивидуальной договоренности, в экскурсию можно включить дополнительные объекты: Лувр, Феррари-парк, аквапарк Yas Water World, зоопарк или парк Warner Brothers. Билеты оплачиваются отдельно. Пожалуйста, напишите о своих пожеланиях заранее.
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Трансфер из отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Аюбхон
Аюбхон
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. С удовольствием покажу вам все значимые места страны и расскажу о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!
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