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Обзорная экскурсия по Дубаю + мечеть шейха Зайда

Олег Д.
Олег Д. – Гид из Шарджи
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳, которая отлично подойдет для тех, кто приехал в Дубай ненадолго, но хочет узнать об этом городе как можно больше.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $430 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Дубаю + мечеть шейха Зайда
Обзорная экскурсия по Дубаю + мечеть шейха Зайда

Что вы увидите

  • остров Пальм Джумейра
  • гостиница Атлантис
  • Дубай Марина
  • Бурдж-аль-Араба
  • рынок Мадинат Джумейра Сук
  • Шейх Заед роуд
  • Дубай-Молл с огромными аквариумами
  • Деревня знаний
  • местные спальные районы и виллы, где живут шейхи
  • Бурдж Халифа
  • Шоу фонтанов
  • мечеть шейха Зайда
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ экскурсия отлично подойдет для тех туристов, которые имеют ограниченное время пребывания в Дубае, но все же хотят узнать об этом городе больше.

Основные достопримечательности:

  • •Гостиница «Бурдж аль Араба» - самый роскошный отель 🏨 на планете, расположенный на расстоянии более 250 метров от побережья;
  • •Рынок «Мадинат Джумейра Сук» - огромный торговый центр с огромным количеством лавок, магазинов, бутиков, кафе и ресторанов;
  • •«Бурдж Халифа» - один из новых символов города;
  • •Рукотворный остров 🏝️ «Пальм Джумейра», здесь же можно сделать хорошие фотоснимки на фоне отеля «Атлантис»;
  • •Фешенебельный район «Дубай Марина» - самый богатый административный центр города с обилием новых зданий в урбанистическом архитектурном стиле;
  • •Район «Шейх Заед роуд» с наивысшим отелем на планете, башнями близнецами и центром международной торговли;
  • •Развлекательный центр «Дубай Молл» с огромными аквариумами;
  • •«Дивный сад», расположенный в пустыне, в котором растет около 45 000 000 растений;
  • •Деревня знаний;
  • •Жилые районы и виллы шейхов;
  • •В вечернее время – фонтанное шоу.
  • Места посещений могут меняться в соответствии с пожеланиями клиента.
Что входит
  • На маршруте будет множество остановок, где вы сможете пройтись и сфотографироваться
  • Авторский рассказ от гида
  • Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Обзорная экскурсия по Дубаю + мечеть шейха Зайда
Обзорная экскурсия по Дубаю + мечеть шейха Зайда
Обзорная экскурсия по Дубаю + мечеть шейха Зайда
Обзорная экскурсия по Дубаю + мечеть шейха Зайда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Д.
Олег Д.
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