С нами вы проедетесь по Шоссе Шейха Зейда, это главная и самая протяжённая улица Дубая, на которой расположены башни-близнецы Emirates Towers, Burj Khalifa, Mall of the Emirates, Emirates Office Tower, Rose Tower.

Увидите первый в мире 7-ми звёздочный отель 🏨 — Бурдж Аль Араб, признан самым роскошным отелем в мире. Стоит в море 🌊 на расстоянии 280 метров от берега на искусственном острове 🏝️, соединенном с землей при помощи моста.

Прогуляетесь по Мадинат Джумейре — комплексу с искусственными каналами, который воссоздает атмосферу Древней Аравии. На территории расположены два больших бутик-отеля Jumeirah Al Qasr и Jumeirah Mina A’Salam, а также 29 вилл типа традиционных летних домиков.

Увидите табун золотых лошадей рядом с отелем Al Qasr.

Побываете на искусственном острове Пальма 🌴, сфотографируете знаменитый отель Atlantis.

Побываете в самом крупном в мире торгово-развлекательном центре — Дубай молле.

Насладитесь легендарным шоу Дубайского фонтана ⛲, который расположен в искусственном озере площадью свыше 12 га рядом с небоскрёбом Бурдж-Халифа. Способен поднять в воздух до 83 тонн воды в секунду, а несколько водяных пушек различной мощности могут поднять струи воды в воздух на высоту до 128 м.

Посещение одного из самых крупных в мире аквариумов, расположен в Дубай молле.