  1. ОАЭ
  2. Экскурсии

Обзорная по Дубаю с посещением аквариума и подводного зоопарка

ShanTours
ShanTours – Гид из Шарджи
Бронируйте однодневную групповую экскурсию ⛳ по основным достопримечательностям Дубаи.

За восемь часов вы увидите Бурдж аль Араби Атлантис, прогуляетесь 👣 по Мадинат Джумейре и Дубай Молл, насладитесь танцем фонтанов в озере.

Завершающим аккордом станет аквариум и подводный зоопарк, впечатляющий детей и взрослый.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • $69 за человека

    Заказать экскурсию
Обзорная по Дубаю с посещением аквариума и подводного зоопарка
Обзорная по Дубаю с посещением аквариума и подводного зоопарка

Что вы увидите

  • Шоссе Шейха Зайеда
  • Отель Бурдж-эль-Араб
  • Джумейра («Арабская Венеция»)
  • Отель Jumeirah Al Qasr
  • Пальма Джумейра
  • Отель Atlantis
  • Дубай Молл
  • Бурдж-Халифа
  • Фонтан Дубай
  • Дубайский аквариум и подводный зоопарк (посещение)
С нами вы проедетесь по Шоссе Шейха Зейда, это главная и самая протяжённая улица Дубая, на которой расположены башни-близнецы Emirates Towers, Burj Khalifa, Mall of the Emirates, Emirates Office Tower, Rose Tower.
Увидите первый в мире 7-ми звёздочный отель 🏨 — Бурдж Аль Араб, признан самым роскошным отелем в мире. Стоит в море 🌊 на расстоянии 280 метров от берега на искусственном острове 🏝️, соединенном с землей при помощи моста.
Прогуляетесь по Мадинат Джумейре — комплексу с искусственными каналами, который воссоздает атмосферу Древней Аравии. На территории расположены два больших бутик-отеля Jumeirah Al Qasr и Jumeirah Mina A’Salam, а также 29 вилл типа традиционных летних домиков.
Увидите табун золотых лошадей рядом с отелем Al Qasr.
Побываете на искусственном острове Пальма 🌴, сфотографируете знаменитый отель Atlantis.
Побываете в самом крупном в мире торгово-развлекательном центре — Дубай молле.
Насладитесь легендарным шоу Дубайского фонтана ⛲, который расположен в искусственном озере площадью свыше 12 га рядом с небоскрёбом Бурдж-Халифа. Способен поднять в воздух до 83 тонн воды в секунду, а несколько водяных пушек различной мощности могут поднять струи воды в воздух на высоту до 128 м.
Посещение одного из самых крупных в мире аквариумов, расположен в Дубай молле.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • билет в аквариум и подводный зоопарк
Что не входит
  • ужин
Начало
🚩 Summerland, Шарджа - подробности после оплаты
Место завершения
🏁 Summerland, Шарджа
Обзорная по Дубаю с посещением аквариума и подводного зоопарка
Обзорная по Дубаю с посещением аквариума и подводного зоопарка
Обзорная по Дубаю с посещением аквариума и подводного зоопарка
Обзорная по Дубаю с посещением аквариума и подводного зоопарка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ShanTours
ShanTours
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

ShanTours проводит ещё 3 экскурсии

Групповая обзорная экскурсия по Дубаю
$35
8 часов
Групповая обзорная экскурсия по Дубаю
2 отзыва
Пустынное сафари, ужин и шоу
$55
5 часов
Пустынное сафари, ужин и шоу
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением Бурдж Халифа
$80
8 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением Бурдж Халифа
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Шардже

Сафари по Аравийской пустыне
$60
5 часов
Сафари по Аравийской пустыне
4 отзыва
Самое захватывающее приключение в Эмиратах
Знакомство с Дубаем
скидка30%
180
$126
8 часов
Знакомство с Дубаем
2 отзыва
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
$30
5 часов
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
2 отзыва
По Дубаю на кабриолете
$300
3 часа
По Дубаю на кабриолете
1 отзыв
С ветерком проехать по самым интересным местам эмирата
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
$50
2 часа
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
1 отзыв
Прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина (из Шарджи)
$50
2 часа
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина (из Шарджи)
1 отзыв