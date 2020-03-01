Далер проводит ещё 1 экскурсию

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Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ

Далер
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Далер – представитель гидов
Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке.

Вы увидите великолепное сочетание небоскребов, шикарных дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой.

Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель в мире, деревню бедуинов и другие удивительные места.

Узнаете, что означает название города и почему ему дали именно это имя.

Я расскажу о том, как живет местное население и помогу почувствовать истинный дух страны.
$250
$200 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби

Что вас ожидает

Деревня бедуинов и набережная Корниш
Абу-Даби считается самым живописным городом во всей стране. Вы заметите это сразу, как закончится территория Дубая и начнется область Абу-Даби, нетипично зеленая для здешних мест. При въезде я покажу необычный мост, напоминающий барханы. Далее путь будет пролегать по чудесной набережной, которая поразит вас чистотой и ухоженностью. Первую остановку мы сделаем в Херитидж Виллидж — историко-этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите шатры, в которых жили бедуины, старинное оружие, ремесленные фигуры животных, бытовые артефакты и многое другое.

Мечеть шейха Зайда и чудеса современной архитектуры
Вы посетите Эмирейтс Пэлис, который в народе называют «Золотой дворец». Это самое дорогое сооружение отельного типа стоимостью более 3-х миллиардов долларов. Далее я покажу падающую башню Кэпитал Гейт и Аль Бахар — здания-близнецы с подвижным фасадом. Кульминацией станет посещение потрясающей воображение Большой мечети шейха Зайда. Я расскажу, сколько времени ушло на строительство мечети и в чем состояло ее изначальное предназначение. В завершение, по вашему желанию, мы заедем в тематический парк феррари, где вы сможете погрузиться в мир легендарного автомобиля, купить сувениры с фирменным логотипом и сделать отличные фотографии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле KIA Optima 2018 года
  • Я заберу вас из любого отеля Шарджи, Дубая, Абу-Даби или Рас-Аль-Хаймы
  • Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты (посещение по желанию): Феррари-парк — 310 дирхам с человека, Лувр — 55 дирхам с человека
  • В некоторые дни экскурсию могу провести не я, а один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Далер
Далер
Здравствуйте! Меня зовут Далер, я живу в ОАЭ с 2008 года, на Трипстере представляю команду гидов-знатоков Эмиратов. С удовольствием показываем путешественникам все значимые места страны и рассказываем про уклад и жизнь местного населения, с которой знакомы изнутри. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и море впечатлений. Будем рад знакомству!
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Далер проводит ещё 1 экскурсию

Знакомство с ДубаемЗнакомство с ДубаемЗнакомство с Дубаем
скидка20%
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6 часов
1 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Вы проведете великолепный день в одном из самых современных городов мира: погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову, увидите знаменитый отель в виде паруса и культовый небоскреб «Бурдж-Халифа». Я расскажу о традициях населения в донефтяную эпоху и сейчас и помогу полюбить город, в который когда-то влюбился сам.

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По Дубаю на кабриолетеПо Дубаю на кабриолетеПо Дубаю на кабриолете
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1 отзыв
С ветерком проехать по самым интересным местам эмирата
Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу... Эта автопрогулка поможет исполнить такую мечту! Сидя в эксклюзивном кабриолете, вы увидите высочайшее здание мира Бурдж Халифа, посмотрите на легендарные отели Burj Al Arab в виде паруса и Atlantis на искусственном острове. Прокатитесь по шикарным шоссе и рассмотрите многочисленные небоскрёбы, узнавая всё самое интересное о необыкновенном Дубае. И конечно, я поделюсь с вами рассказами о городе из первых уст и раскрою все его секреты.
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в ФуджейруПоездка к Индийскому океану: из Шарджи в ФуджейруПоездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
От $240 за экскурсию
10 часов
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Путешествие к Индийскому океану — обязательный пункт знакомства с Арабскими Эмиратами! Вы увидите подводный мир, искупаетесь и позагораете на золотом песке. Узнаете о жизни Фуджейры, самого молодого эмирата страны, побываете на его колоритных рынках и ещё больше проникнетесь духом пленительного Востока!
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От $300 за экскурсию
10 часов
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Нет способа лучше разнообразить пляжный отдых, чем отправиться на экскурсию в старинный город, полный загадок и чудес. Вы посетите зоопарк, равных которому нет на Аравийском полуострове, дворец первого правителя ОАЭ и насладитесь прогулкой в тени пальм городского оазиса. Я расскажу об истории страны, местных традициях и особенностях и покажу лучший вид на Аль-Айн.
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$350 за экскурсию
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Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
Город контрастов и рекордов, мусульманская земля и родина миллионеров — это всё об Абу-Даби! Я покажу вам его во всей красе, с величественными мечетями и роскошными автомобилями, и расскажу о судьбе и современной жизни местных. Вы прокатитесь на самой быстрой американской горке в мире, рассмотрите интерьеры мечети Шейха Заеда и попробуете кофе с пищевым золотом. Рассказ о городе и его декорации откроют все стороны головокружительного Абу-Даби.
Дубай сквозь векаДубай сквозь векаДубай сквозь века
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Старинные кварталы, пряные ароматы и увлекательные рассказы о местной жизни
Приглашаю на познавательную прогулку по историческому центру Дубая. Я расскажу о самых интересных привычках жителей ОАЭ, их быте и повседневном укладе. Вы поблуждаете по старой части города, посетите уютный городской музей и сравните традиции местного населения в донефтяную эпоху и современных условиях. Я помогу вам взглянуть на ОАЭ по-новому и зажечь в сердце огонек нежной любви к Ближнему Востоку, который будет теплиться долгие годы!
Дубай — первая встречаДубай — первая встречаДубай — первая встреча
скидка5%
$280
$266 за экскурсию
7 часов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Вы познакомитесь с современным, завораживающим, технологичным и очень динамичным Дубаем. Погуляете по старинному кварталу Бастакия, проедете по Пальмовому острову, полюбуетесь виллами местных жителей в Джумейре и сделаете яркие снимки на фоне знаменитого отеля «Парус». А еще увидите аквариум, фонтаны, самый высокий в мире небоскреб и дворец шейха Дубая. Я легко и увлекательно расскажу об истории, культуре и традициях города и помогу вам ощутить настоящее восточное гостеприимство!

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