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Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Заеда

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Заеда
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • $100 за экскурсию

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Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Заеда
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Заеда

Что вы увидите

  • Парк «Мир Феррари»
  • Мечеть Шейха Заеда
Эта комбо экскурсия ⛳ позволит вам увидеть самую знаменитую достопримечательность 🏛️ в ОАЭ - мечеть Шейха Заеда и самый знаменитый тематический парк 🌳 в ОАЭ - Ferrari World.
Мы отправляемся на остров 🏝️ Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов.
Главная достопримечательность – это великая белая мечеть Шейха Заида, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер.
Эта грандиозная действующая мечеть, вмещающая более 60 000 человек, позволяющая немусульманам посетить внутренние залы.
Далее мы посетим Мир Феррари - самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке.
Парк в первую очередь славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире - Формула Росса, которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240км/час.
В парке также есть музей-галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро - модели.
Весь парк построен в Итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.
Что входит
  • Билет в парк.
  • Комбо обед в парке.
  • Трансфер в оба конца.
Что не входит
  • Билеты fast track.
Начало и место завершения
🚩 Любой отель Шарджи или Аджмана.
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Заеда
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Заеда
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Заеда
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Заеда
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Заеда
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Заеда

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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