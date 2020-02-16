Что вас ожидает

«Открыточные виды» и знаменитые места

Маршрут составлен так, чтобы вы увидели самые главные достопримечательности Дубая и символы Арабских Эмиратов. Вы проедете по центральной городской магистрали с множеством ультрасовременных небоскрёбов во главе с самым высоким зданием мира Бурдж-Халифа. Сфотографируетесь у одного из известнейших во всём мире отелей, который напоминает парус. Здесь же вы прокатитесь по шикарному району Дубай Марина, и конечно, доберётесь до «пальмы» — насыпного острова, с которого отрываются великолепные панорамы элитных районов.

Рассказы от местного жителя

На протяжении автопрогулки я расскажу вам самые интересные факты о каждом объекте маршрута и обязательно поделюсь опытом проживания в Дубае. Скучных дат не будет: вас ждут незаурядные истории о местной жизни, советы, как провести время, полезные подсказки по вопросам шопинга, ресторанов, кафе и развлечений в городе.