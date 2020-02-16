  1. ОАЭ
  2. Экскурсии

  3. По Дубаю на кабриолете

С ветерком проехать по самым интересным местам эмирата

Volha
Задать вопрос
Volha – ваш гид
Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу...

Эта автопрогулка поможет исполнить такую мечту! Сидя в эксклюзивном кабриолете, вы увидите высочайшее здание мира Бурдж Халифа, посмотрите на легендарные отели Burj Al Arab в виде паруса и Atlantis на искусственном острове.

Прокатитесь по шикарным шоссе и рассмотрите многочисленные небоскрёбы, узнавая всё самое интересное о необыкновенном Дубае.

И конечно, я поделюсь с вами рассказами о городе из первых уст и раскрою все его секреты.
$300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле (Шарджа, Дубай, Аджман)
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете

Что вас ожидает

«Открыточные виды» и знаменитые места
Маршрут составлен так, чтобы вы увидели самые главные достопримечательности Дубая и символы Арабских Эмиратов. Вы проедете по центральной городской магистрали с множеством ультрасовременных небоскрёбов во главе с самым высоким зданием мира Бурдж-Халифа. Сфотографируетесь у одного из известнейших во всём мире отелей, который напоминает парус. Здесь же вы прокатитесь по шикарному району Дубай Марина, и конечно, доберётесь до «пальмы» — насыпного острова, с которого отрываются великолепные панорамы элитных районов.

Рассказы от местного жителя
На протяжении автопрогулки я расскажу вам самые интересные факты о каждом объекте маршрута и обязательно поделюсь опытом проживания в Дубае. Скучных дат не будет: вас ждут незаурядные истории о местной жизни, советы, как провести время, полезные подсказки по вопросам шопинга, ресторанов, кафе и развлечений в городе.

Организационные детали

  • Также экскурсия возможна для соло-путешественников, в таком случае она будет стоить 150$
  • Заказать экскурсию можно только с октября по май. В летние месяцы экскурсия возможна по вечерам, после захода солнца. Экскурсия не рекомендуется людям, плохо переносящим жару.
  • Экскурсия подойдет также семьям с детьми от 4 лет
  • Экскурсию можно начать в самом Дубае или Аджмане (уточняйте у гида)
  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле (Шарджа, Дубай, Аджман).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Volha
Volha
Всем привет! Меня зовут Оля, я гид, веб-дизайнер и экспат ОАЭ. Я знаю всё о современной жизни Эмиратов, поскольку живу и работаю здесь с 2008 года. Хочу поделиться с вами секретами и особенностями города и показать самые знаменитые места Дубая, чтобы, глядя на картинки со всемирно известными зданиями, вы могли сказать «Я здесь был!»
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 февраля 2020
Супер! Очень рада,что выбрала Volga, она учла все мои пожелания , покатались по всем известным достопримечательностям ,сделали нереально красивые фотки! Я осталась довольна!😊

Выбирайте и другие экскурсии в Шардже

За городомВсеСо скидкойНеобычные маршрутыНа автомобилеИндивидуальныеВ другой городПешком