Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ тематическая экскурсия посвящена истории 📖 Дубая и его достопримечательностям. Буквально за последние 15 лет этот город 🏙️, расположенный на берегу Персидского залива, стал самым красивым и богатым во всем мире.

Вы увидете:

Развлекательный центр «Дубай Молл» с огромными аквариумами,

деревню знаний,

местные спальные районы и виллы, где живут шейхи,

оживленную магистраль «Шейх Заед роуд» с наивысшим отелем на планете, башнями близнецами и центром международной торговли,

фешенебельный район «Дубай Марина» - самый богатый административный центр города с обилием новых зданий в урбанистическом архитектурном стиле,

остров «Пальм Джумейра», здесь же можно сделать хорошие фотоснимки на фоне гостиницы «Атлантис»,

рынок «Мадинат Джумейра Сук» - огромный торговый центр с огромным количеством лавок, бутиков, магазинов, кафе и ресторанов,

гостиницу «Бурдж аль Араба» - самый роскошный отель 🏨 на планете, построенный на двухсотпятидесяти метровом расстоянии от берега.

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