Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ тематическая экскурсия посвящена истории 📖 Дубая и его достопримечательностям. Буквально за последние 15 лет этот город 🏙️, расположенный на берегу Персидского залива, стал самым красивым и богатым во всем мире.
Вы увидете:
Развлекательный центр «Дубай Молл» с огромными аквариумами,
деревню знаний,
местные спальные районы и виллы, где живут шейхи,
оживленную магистраль «Шейх Заед роуд» с наивысшим отелем на планете, башнями близнецами и центром международной торговли,
фешенебельный район «Дубай Марина» - самый богатый административный центр города с обилием новых зданий в урбанистическом архитектурном стиле,
остров «Пальм Джумейра», здесь же можно сделать хорошие фотоснимки на фоне гостиницы «Атлантис»,
рынок «Мадинат Джумейра Сук» - огромный торговый центр с огромным количеством лавок, бутиков, магазинов, кафе и ресторанов,
гостиницу «Бурдж аль Араба» - самый роскошный отель 🏨 на планете, построенный на двухсотпятидесяти метровом расстоянии от берега.
А еще:
Отель в пустыне «Баб аль Шамс»;
Горнолыжный центр «Ски Дубай»;
«Дивный сад» в пустыне;
Вечернее шоу фонтанов.
По желанию туристов в план экскурсии 🧭 могут быть включены другие достопримечательности 🏛️ города или экскурсия в столицу – Абу-Даби.
Что входит
Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
Услуги высококлассного экскурсовода, любящего город
Возможность обогатит ваши знания об ОАЭ
Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
Что не входит
Входные билеты
Еда и напитки
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.