Получите заряд адреналина и незабываемые впечатления от отдыха в эмиратах, посетив экскурсию ⛳ пустынное сафари!
Барханы здесь и ровные, и высокие, что при катании так веселит и одновременно заставляет волноваться туристов.
Песок в пустыне настолько мягкий и приятный на ощупь, что можно надолго засидеться здесь, всматриваясь в ночное небо или наблюдая, как солнце ☀️ постепенно уходит за горизонт, окрашивая небо в румяный оттенок.
После катания по барханам джипы проследуют в деревню бедуинов, где для гостей развернется целая шоу-программа: танцы 💃 тануру в исполнении мужчин и танцы живота от восточных красавиц, а в течение всего времени, что Вы будете здесь находиться, для Вас будет играть арабская музыка
В деревне девушкам представится возможность нанести на руки красивый рисунок хной.
Также туристы здесь смогут насладиться ланчем и раскуриванием кальяна.