Получите заряд адреналина и незабываемые впечатления от отдыха в эмиратах, посетив экскурсию ⛳ пустынное сафари!

Барханы здесь и ровные, и высокие, что при катании так веселит и одновременно заставляет волноваться туристов.

Песок в пустыне настолько мягкий и приятный на ощупь, что можно надолго засидеться здесь, всматриваясь в ночное небо или наблюдая, как солнце ☀️ постепенно уходит за горизонт, окрашивая небо в румяный оттенок.

После катания по барханам джипы проследуют в деревню бедуинов, где для гостей развернется целая шоу-программа: танцы 💃 тануру в исполнении мужчин и танцы живота от восточных красавиц, а в течение всего времени, что Вы будете здесь находиться, для Вас будет играть арабская музыка

В деревне девушкам представится возможность нанести на руки красивый рисунок хной.

Также туристы здесь смогут насладиться ланчем и раскуриванием кальяна.