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Пустынное сафари, ужин и шоу

3.5
2 отзыва
ShanTours
ShanTours – Гид из Шарджи
Разнообразьте отдых в роскошной Шардже безбашенной поездкой по пустыне с опытным водителем.

Яркие эмоции подпитает ужин в бедуинской деревне, сопровождаемый арабскими танцами, мужскими и женскими.

В пятичасовое приключение входит раскуривание кальяна, татуировки хной и поездка на верблюде 🐪.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $55 за человека

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Пустынное сафари, ужин и шоу
Пустынное сафари, ужин и шоу

Что вы увидите

  • Сафари в пустыне
  • Деревня бедуинов с шоу-программой
Получите заряд адреналина и незабываемые впечатления от отдыха в эмиратах, посетив экскурсию ⛳ пустынное сафари!
Барханы здесь и ровные, и высокие, что при катании так веселит и одновременно заставляет волноваться туристов.
Песок в пустыне настолько мягкий и приятный на ощупь, что можно надолго засидеться здесь, всматриваясь в ночное небо или наблюдая, как солнце ☀️ постепенно уходит за горизонт, окрашивая небо в румяный оттенок.
После катания по барханам джипы проследуют в деревню бедуинов, где для гостей развернется целая шоу-программа: танцы 💃 тануру в исполнении мужчин и танцы живота от восточных красавиц, а в течение всего времени, что Вы будете здесь находиться, для Вас будет играть арабская музыка
В деревне девушкам представится возможность нанести на руки красивый рисунок хной.
Также туристы здесь смогут насладиться ланчем и раскуриванием кальяна.
Что входит
  • катание на джипах
  • катание на верблюдах
  • ужин
  • шоу-программа
  • кальян
  • роспись хной
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Summerland, Шарджа - подробности после оплаты
Место завершения
🏁 Summerland, Шарджа
Пустынное сафари, ужин и шоу
Пустынное сафари, ужин и шоу
Пустынное сафари, ужин и шоу
Пустынное сафари, ужин и шоу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ShanTours
ShanTours
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