Дубай — уникальный город.



Здесь можно попробовать практически все.



Здесь на ваш выбор самые разнообразные экскурсии.



Мы решили объединить в одной экскурсии самые интересные места — бескрайнюю пустыню и морские виды.



Днем мы отправитесь в путешествие по пескам на джипе, вечером поужинаете на борту роскошной яхты в Персидском заливе.