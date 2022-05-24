Маршрут круиза: Дубай Марина канал, JBR, Blue Waters, Atlantis The Palm and Burj Al Arab (в зависимости от погодных условий). Капитан решает, как далеко он может проехать в целях безопасности гостей.
Возможность насладиться восхитительными пейзажами вечернего города
Предлагаем самое увлекательное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Следуя по крутым виражам, вы испытаете незабываемые впечатления. А после Вы отправитесь на Премиум ужин - круиз по Дубай Марине с выходом в Персидский залив.
Важная информация
100% предоплата;
при себе необходимо иметь паспорт;
период с октября-март необходимо взять тёплые вещи.
В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.
Ответы на вопросы
Что входит
Катание на джипе в пустыне
Премиум ужин - круиз по Дубай Марине с выходом в Персидский залив
Шоу-программа
Что не входит
Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется. Просим подъезжать к Marina View Hotel.
Кальян
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: вторник,четверг,пятница,воскресенье в 15:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
100% предоплата
При себе необходимо иметь паспорт
В период с октября-март необходимо взять тёплые вещи.
В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
вторник,четверг,пятница,воскресенье в 15:30
Badshah — ваш гид в Шардже
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