Шарджа: тур на hop-on hop-off автобусе

Исследуйте потрясающие туристические достопримечательности Шарджи в удобном для вас темпе на автобусе hop-on hop-off

4.3
15 отзывов
Билет на автобус
Исследуйте потрясающие туристические достопримечательности Шарджи в удобном для вас темпе на автобусе hop-on hop-off.

Вы сможете заходить и выходить на любых остановках и изучать богатое культурное наследие Шарджи в своем темпе.
Шарджа: тур на hop-on hop-off автобусе
Шарджа: тур на hop-on hop-off автобусе
Шарджа: тур на hop-on hop-off автобусе
Шарджа: тур на hop-on hop-off автобусе
Шарджа: тур на hop-on hop-off автобусе
Шарджа: тур на hop-on hop-off автобусе
Шарджа: тур на hop-on hop-off автобусе
Шарджа: тур на hop-on hop-off автобусе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Воспользуйтесь билетом с неограниченным доступом на автобус hop-on hop-off на 1 или 2 дня и прокатитесь по двум маршрутам в Шардже с 21 остановкой
  2. Осмотрите набережную Аль Маджаз и оцените широкое разнообразие развлечений
  3. Посетите океанариум Шарджи и Морской музей, где содержится 250 различных видов морских животных
  4. Исследуйте очаровательные песчаные пляжи, рыбный рынок, парк Аль Монтаза, мечеть короля Фейсала, Музей исламской цивилизации и площадь Часов
  5. Оцените Radisson Blu Resort, остров Флаг и торговый центр Mega Mall в Шардже
Шарджа - оживленный и захватывающий город с интересными артефактами и памятниками, расположенными на каждом углу, что отражает совершенную гармонию между прошлым и настоящим. Экскурсионные автобусы по городу предоставляют туристам и посетителям новый способ открыть для себя все его прелести и богатое культурное наследие. Эта уникальная услуга облегчает посещение и изучение потрясающих туристических достопримечательностей Шарджи наилучшим образом.
День в этой двухэтажной автобусной экскурсии по hop-on hop-off автобусу позволяет посетителям испытать самые приятные и запоминающиеся впечатления в Шардже, поскольку он посещает все известные достопримечательности эмирата. Тур начинается с набережной Аль-Маджаз, новейшего туристического направления в Шардже, с широким спектром возможностей для отдыха, включая рестораны / кафе и отличные достопримечательности, такие как мини-гольф, парк Splash, а также крытые и открытые игровые площадки в дополнение к захватывающим дух- принимая мультимедийный фонтан Шарджи.

Остановки экскурсионного тура:

    1. Центральный рынок 1
    2. Пальмовый оазис
    3. Аль-Касба
    4. Аль-Маджаз
    5. Амфитеатр Аль-Маджаз
    6. Аль-Монтаза и остров Флага
    7. Пляж Аль-Хан 1
    8. Пляж Аль-Хан 2
    9. Аквариум Шарджи и морской музей.
    10. Аль-Касба
    11. Центр Сахары
    12. Торговый центр Safeer.
    13. Центр города Шарджа

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Неограниченный однодневный hop-on hop-off автобусный тур
    • 15-минутная прогулка на лодке
    Что не входит
    • Билеты для посещения достопримечательностей
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 дня
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Важная информация
    • Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
    • Тур проводится ежедневно, круглый год. С октября по май: первый автобус отправляется с автобусной остановки 1 в 09:00, последний автобус в 19:00. С июня по сентябрь первый автобус отправляется с автобусной остановки 1 в 10:00, а последний автобус в 17:00
    • Культурный тур в настоящее время недоступен
    Ограничения по возрасту
    • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    4.3
    Основано на 15 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    А
    4 янв 2020
    (Германия)
    Сам по себе отличный способ увидеть город. Тем не менее, красная линия проходит только каждые 40 минут, а зеленая линия ощущается каждые 60 минут, но на каждой остановке нам приходилось ждать до 20 минут. График был почти не соблюден. Но водители автобусов были очень хорошими, и что вы получите обзор города, предложение хорошее. Тем не менее, 1 день достаточно. Выходить из аквариума не рекомендуется!
    B
    5 ноя 2019
    (Саудовская Аравия)
    Хороший опыт и цена
    H
    4 июня 2019
    (США)
    Водители были дружелюбны. Однако, мы взяли тур во время Рамадана, и это было не то, что мы ожидали. Время работы и частота движения автобусов были намного меньше, чем мы ожидали; но тогда мы были единственными в автобусе. Нам было бы лучше взять такси. Карта с билетом вводила в заблуждение. Он направил нас в место, где не было ни знака, ни тени. Если бы мы пошли к началу маршрута, у нас, по крайней мере, было бы место, чтобы прогуляться под солнцем.

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