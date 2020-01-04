Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Воспользуйтесь билетом с неограниченным доступом на автобус hop-on hop-off на 1 или 2 дня и прокатитесь по двум маршрутам в Шардже с 21 остановкой
Осмотрите набережную Аль Маджаз и оцените широкое разнообразие развлечений
Посетите океанариум Шарджи и Морской музей, где содержится 250 различных видов морских животных
Исследуйте очаровательные песчаные пляжи, рыбный рынок, парк Аль Монтаза, мечеть короля Фейсала, Музей исламской цивилизации и площадь Часов
Оцените Radisson Blu Resort, остров Флаг и торговый центр Mega Mall в Шардже
Шарджа - оживленный и захватывающий город с интересными артефактами и памятниками, расположенными на каждом углу, что отражает совершенную гармонию между прошлым и настоящим. Экскурсионные автобусы по городу предоставляют туристам и посетителям новый способ открыть для себя все его прелести и богатое культурное наследие. Эта уникальная услуга облегчает посещение и изучение потрясающих туристических достопримечательностей Шарджи наилучшим образом.
День в этой двухэтажной автобусной экскурсии по hop-on hop-off автобусу позволяет посетителям испытать самые приятные и запоминающиеся впечатления в Шардже, поскольку он посещает все известные достопримечательности эмирата. Тур начинается с набережной Аль-Маджаз, новейшего туристического направления в Шардже, с широким спектром возможностей для отдыха, включая рестораны / кафе и отличные достопримечательности, такие как мини-гольф, парк Splash, а также крытые и открытые игровые площадки в дополнение к захватывающим дух- принимая мультимедийный фонтан Шарджи.
Остановки экскурсионного тура:
1. Центральный рынок 1
2. Пальмовый оазис
3. Аль-Касба
4. Аль-Маджаз
5. Амфитеатр Аль-Маджаз
6. Аль-Монтаза и остров Флага
7. Пляж Аль-Хан 1
8. Пляж Аль-Хан 2
9. Аквариум Шарджи и морской музей.
10. Аль-Касба
11. Центр Сахары
12. Торговый центр Safeer.
13. Центр города Шарджа
Ответы на вопросы
Что входит
Неограниченный однодневный hop-on hop-off автобусный тур
15-минутная прогулка на лодке
Что не входит
Билеты для посещения достопримечательностей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
Тур проводится ежедневно, круглый год. С октября по май: первый автобус отправляется с автобусной остановки 1 в 09:00, последний автобус в 19:00. С июня по сентябрь первый автобус отправляется с автобусной остановки 1 в 10:00, а последний автобус в 17:00
Культурный тур в настоящее время недоступен
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
2
3
1
2
1
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
4 янв 2020
(Германия)
Сам по себе отличный способ увидеть город. Тем не менее, красная линия проходит только каждые 40 минут, а зеленая линия ощущается каждые 60 минут, но на каждой остановке нам приходилось ждать до 20 минут. График был почти не соблюден. Но водители автобусов были очень хорошими, и что вы получите обзор города, предложение хорошее. Тем не менее, 1 день достаточно. Выходить из аквариума не рекомендуется!
B
Bdoor
5 ноя 2019
(Саудовская Аравия)
Хороший опыт и цена
H
Harry
4 июня 2019
(США)
Водители были дружелюбны. Однако, мы взяли тур во время Рамадана, и это было не то, что мы ожидали. Время работы и частота движения автобусов были намного меньше, чем мы ожидали; но тогда мы были единственными в автобусе. Нам было бы лучше взять такси. Карта с билетом вводила в заблуждение. Он направил нас в место, где не было ни знака, ни тени. Если бы мы пошли к началу маршрута, у нас, по крайней мере, было бы место, чтобы прогуляться под солнцем.