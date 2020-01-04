Шарджа - оживленный и захватывающий город с интересными артефактами и памятниками, расположенными на каждом углу, что отражает совершенную гармонию между прошлым и настоящим. Экскурсионные автобусы по городу предоставляют туристам и посетителям новый способ открыть для себя все его прелести и богатое культурное наследие. Эта уникальная услуга облегчает посещение и изучение потрясающих туристических достопримечательностей Шарджи наилучшим образом.

День в этой двухэтажной автобусной экскурсии по hop-on hop-off автобусу позволяет посетителям испытать самые приятные и запоминающиеся впечатления в Шардже, поскольку он посещает все известные достопримечательности эмирата. Тур начинается с набережной Аль-Маджаз, новейшего туристического направления в Шардже, с широким спектром возможностей для отдыха, включая рестораны / кафе и отличные достопримечательности, такие как мини-гольф, парк Splash, а также крытые и открытые игровые площадки в дополнение к захватывающим дух- принимая мультимедийный фонтан Шарджи.

Остановки экскурсионного тура:

1. Центральный рынок 1

2. Пальмовый оазис

3. Аль-Касба

4. Аль-Маджаз

5. Амфитеатр Аль-Маджаз

6. Аль-Монтаза и остров Флага

7. Пляж Аль-Хан 1

8. Пляж Аль-Хан 2

9. Аквариум Шарджи и морской музей.

10. Аль-Касба

11. Центр Сахары

12. Торговый центр Safeer.

13. Центр города Шарджа