Современный Дубай, Парк цветов и Global Village

Красочная программа и рассказы о городе будущего

Это путешествие покажет вам, что Дубай — это город-праздник! Вы проедете по его must-see местам, полюбуетесь оригинальными композициями в самом большом парке цветов в мире и «побываете» в других странах от Австралии до США на Всемирной ярмарке.

Я расскажу о феномене Эмиратов и покажу места для ярких снимков.
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village

Что вас ожидает

Мини-обзорная по Дубаю

Прежде чем отправиться в парки, мы проедем по нескольким достопримечательностям: остановимся у отеля-паруса Бурдж-эль-Араб, заглянем в местную Венецию и полюбуемся районом Дубай Марина вокруг залива. Во всех этих местах получаются отличные фотографии! По пути я расскажу самое любопытное об ОАЭ: вы узнаете недолгую, но удивительную историю страны; услышите о привилегиях граждан и их быте, об особенностях экономики и о ценовой политике.

Мир цветов в пустыне

50 миллионов цветов вы увидите в волшебном саду! Из петуний, роз и тюльпанов здесь делают причудливые фигуры, причем два раза в год все композиции меняются и воплощаются новые чудесные идеи. В Miracle Garden есть арка сердец, цветочный самолет, лебеди и павлины, огромный плюшевый мишка, дворцы и копия Бурдж-Халифы: у вас будет час, что насладиться красотой парка и заглянуть в сад бабочек.

Весь мир в Эмиратах

Следующая остановка — Global Village, ярмарка с павильонами стран мира (их почти 30). Гуляя по этому парку, вы прикоснетесь к культуре Китая, Индии, Таиланда, Италии, Франции, Великобритании, Африки и, конечно, арабских стран. Здесь можно попробовать национальные блюда, посмотреть этнографические шоу, купить необычные сувениры и полюбоваться фейерверками.

Организационные детали

Билеты не включены в стоимость (20$ с человека за оба парка)

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас в вашем отеле в Шардже, Дубае или Аджмане и привезу обратно
  • Парк цветов вы посещаете без меня, по Global Village гуляем вместе
  • Экскурсия проводится с 1 ноября до середины апреля. В летнее время парки закрыты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Приветствую всех! Я живу в Дубае 8 лет и всегда рада гостям из разных стран. Работаю в сфере туризма и недвижимости, наша команда закрывает самые выгодные сделки по продажам и аренде. Мои хобби — туризм, психология и арабская культура. Присоединяйтесь к моим увлекательным путешествиям по Эмиратам: я не буду утомлять вас книжными фактами, а расскажу о реалиях жизни в этой стране. Дам советы путешественникам, бизнесменам и тем, кто думает связать себя с Эмиратами в будущем! Каждая экскурсия не похожа на предыдущую, так как мой подход индивидуален к каждому гостю.
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