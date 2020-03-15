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Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии

Далер
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Далер – представитель гидов
Вы проведете великолепный день в одном из самых современных городов мира: погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову, увидите знаменитый отель в виде паруса и культовый небоскреб «Бурдж-Халифа».

Я расскажу о традициях населения в донефтяную эпоху и сейчас и помогу полюбить город, в который когда-то влюбился сам.
$200
$160 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем

Что вас ожидает

Колорит старого города и роскошь Джумейры
Экскурсия начнется в историческом центре города — Дейре, где вы попадете в атмосферу настоящего восточного колорита и при желании сможете отыскать на рынках все, что угодно: от специй до необычных сувениров для родственников и друзей. Я расскажу о традициях местного населения и сопоставлю жизнь людей здесь до нефтяного бума и сейчас. Далее вы совершите «прыжок во времени» и попадете в Джумейру — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города. Вы увидите дом исламской культуры, сделаете фото на фоне «Паруса», семизвездочного отеля и одного из главных символов ОАЭ, и, если захотите, покатаетесь на гондолах в «Мадина Джумейра» — местной Венеции.

Пальмовый остров и прогулка по набережной миллиардеров
Я провезу вас по «Палм Джумейра», искусственному острову, уходящему далеко в море, и расскажу, как и в какие сроки проходило его строительство. Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы. А еще полюбуетесь поющими фонтанами у подножия легендарного небоскреба «Бурдж-Халифа». Завершится экскурсия в самом большом в мире торговом центре «Дубай Молл», где вы сможете не только совершить покупки, но и посмотреть на великолепный аквариум с множеством экзотических рыб.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: катание на гондолах — 85 дирхам с человека, парк цветов — 45 дирхам с человека.
  • Если ваш отель находится в Фуджейре, доплата составит 80$, в Абу-Даби — 80$, в Рас-Аль-Хайме — 40$. Из всех других эмиратов я заберу вас без дополнительной оплаты.
  • Экскурсия проходит на автомобиле KIA Optima 2018 года.
  • Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат.
  • В некоторые дни экскурсию могу провести не я, а один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Далер
Далер
Здравствуйте! Меня зовут Далер, я живу в ОАЭ с 2008 года, на Трипстере представляю команду гидов-знатоков Эмиратов. С удовольствием показываем путешественникам все значимые места страны и рассказываем про уклад и жизнь местного населения, с которой знакомы изнутри. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и море впечатлений. Будем рад знакомству!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 марта 2020
Экскурсию проводил Тахир. Учитывал наши пожелания. Очень хотели побывать на башне Бурдж-Халифа. И мы там побывали))) даже ВИП экскурсию туда нам организовал. Показал основные достопримечательности города. Под конец экскурсии привез в магазин, где мы купили сувениры по демократическим ценам) спасибо за организацию!

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