Эмиль проводит ещё 1 экскурсию

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Знакомство с волшебным Абу-Даби

Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии

Эмиль
Эмиль – Гид из Шарджи
Вы ощутите истинную атмосферу Востока на финиковом рынке, проникнетесь культурой и религией страны в мечети шейха Зайда, посетите один из самых дорогих отелей мира и раскроете все грани противоречивого характера Абу-Даби.

Я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять загадочную страну!
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От $297 за экскурсию

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Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби

Что вас ожидает

ОАЭ сквозь столетия
Путешествие начнется с погружения в историю 📖 страны. В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров. Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов. По желанию в нем можно немного передохнуть за чашечкой королевского капучино и кейками с золотом.

Роскошная мечеть шейха Зайда
На площади Аль-Иттихад вы рассмотрите огромные скульптуры из белого камня, посвященные шести главным символам страны. А в завершение посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, которая считается одной из самых красивых 🤩 в мире. Она впечатлит вас цветным мрамором, сусальным золотом, восточными коврами ручной работы, изящными колоннами и сверкающими люстрами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на семиместном джипе Форд Эксплорер
  • Возможен трансфер из других эмиратов за дополнительную плату: Аджман — 60$, Рас-эль-Хайма — 80$, Фуджейра — 120$. Экскурсия ⛳ также может начинаться в Дубае, стоимость в таком случае составит 277$.
  • По желанию мы также можем включить в экскурсию Дворец президента, Лувр, смотровую площадку Иттихад Тауэр, Зоопарк, Соколиный госпиталь, Мангровый заповедник или музей 🖼 ретро-машин
  • Еда, напитки и входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно
  • В некоторые дни экскурсию проводит один из гидов из моей группы. Я обязательно сообщу об этом заранее.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эмиль
Эмиль
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Эмиль, я лицензированный гид, живу в ОАЭ с 2003 года и прекрасно знаю историю и быт страны. До скорой встречи!
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Эмиль проводит ещё 1 экскурсию

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