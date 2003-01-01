Эмиль проводит ещё 1 экскурсию

ОАЭ сквозь столетия Путешествие начнется с погружения в историю 📖 страны. В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров. Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов. По желанию в нем можно немного передохнуть за чашечкой королевского капучино и кейками с золотом.
Роскошная мечеть шейха Зайда На площади Аль-Иттихад вы рассмотрите огромные скульптуры из белого камня, посвященные шести главным символам страны. А в завершение посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, которая считается одной из самых красивых 🤩 в мире. Она впечатлит вас цветным мрамором, сусальным золотом, восточными коврами ручной работы, изящными колоннами и сверкающими люстрами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на семиместном джипе Форд Эксплорер
Возможен трансфер из других эмиратов за дополнительную плату: Аджман — 60$, Рас-эль-Хайма — 80$, Фуджейра — 120$. Экскурсия ⛳ также может начинаться в Дубае, стоимость в таком случае составит 277$.
По желанию мы также можем включить в экскурсию Дворец президента, Лувр, смотровую площадку Иттихад Тауэр, Зоопарк, Соколиный госпиталь, Мангровый заповедник или музей 🖼 ретро-машин
Еда, напитки и входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно
В некоторые дни экскурсию проводит один из гидов из моей группы. Я обязательно сообщу об этом заранее.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.