11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни: групповая экскурсия в Маскате
Ищете уединение и хотите спрятаться от городской суеты? На экскурсии у вас будет такая возможность! Погружение в культуру Омана, посещение оазиса и быт бедуинов
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 09:00
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия17 мая 2024Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
- ДДмитрий8 мая 2024Отличные локации и рассказ Амаль!
- NNatalia6 мая 2024Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.
- ААлександр5 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Что ещё посмотреть»
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