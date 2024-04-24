На Рождество – экскурсии в Маскате

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Маскате на русском языке, цены от $57. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Визитные карточки чарующего Маската
На машине
На микроавтобусе
57 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
Завтра в 08:30
9 сен в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
На машине
36 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 08:30
9 сен в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
На автобусе
34 отзыва
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
22 окт в 09:00
26 окт в 09:00
$57 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Ездили на обзорную экскурсию по Маскату, нашим гидом был Илья. Всё очень понравилось: разнообразно, познавательно и комфортно, хотя было очень жарко. Илье огромное спасибо за интересный рассказ и полезные рекомендации!
  • A
    Alexander
    10 апреля 2024
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Конкретно у нас организатором экскурсии был Илья, экскурсовод - Георгий. Они сделали нашу экскурсию не только очень интересной, но и
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    комфортной. Очень понравилась манера рассказа Георгия, кроме глубоких знаний достопримечательностей, культуры и истории Омана и Моската, он делал это легко и с юмором. Экскурсия прошла легко и непренужденно, а для нашего пожелого возраста, это очень важно. С сердечной благодарностью, Александр и Наталья.

  • Т
    Татьяна
    10 апреля 2024
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Все прошло замечательно 👍
  • M
    Maxim
    28 марта 2024
    Визитные карточки чарующего Маската
    Спасибо за чудесные дни и экскурсии в Омане. Насыщенно, интересно, познавательно!
  • Т
    Татьяна
    27 марта 2024
    Визитные карточки чарующего Маската
    Хочу оставить максимально положительный отзыв о гиде Илье (организатор тура) и Вадиме (гид, который нам провёл экскурсию "Визитные карточки чарующего
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    Маската"). У нас была пересадка в Маскате 16 часов, очень хотелось это время провести с пользой. Но в силу определённых обстоятельств не удалось заранее забронировать экскурсию. Прилетели в 8 часов утра, в 9 начало экскурсии. Как только вышли из самолёта, сразу написала Илье, что очень бы хотели попасть на экскурсию. Илья ответил на сообщение в течение 10 минут, что смогут забрать нас через 30 минут. Но у меня пропал интернет и я не увидела это сообщение. Илья ещё несколько раз пытался со мной связаться, но я не видела сообщения и он закрыл заявку. Примерно через час разобрались с интернетом, я увидела сообщения, но уже было поздно, все гиды были заняты. Я стала имолять)) Илью что-нибудь придумать, найти какого-нибудь гида, тк мы в стране первый раз. Илья сначала пытался объяснить, что нет гидов, но я продолжала его умолять)) И он отправил к нам гида Вадима, который в этот день должен был отдыхать.. Огромное спасибо Вадиму, парень с максимально легкой энергетикой, очень много знает об истории страны, на наш любой вопрос у него были ответы)). Провёл прекрасную экскурсию, сделали очень красивые фото, очень хорошо провели время в пересадке). Далее у нас была пересадка в Бангкоке, также дневная на 14 часов. Но Оман и ребята задали такое высокое качество отдыха, что Бангкок не оставил у нас никаких впечатлений, прилетели и улетели.. Ребята спасибо Вам огромное! Продолжайте радовать туристов! От чистого сердца желаю вам всего самого хорошего и доброго! 🫶🫶🫶

  • Г
    Галина
    7 марта 2024
    Визитные карточки чарующего Маската
    Очень понравилась экскурсия! Гид Яна высокий профессионал! Очень интересно,информативно, эмоционально тепло и зажигательно провела экскурсию! Это очень важно,особенно для первого
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    знакомства со страной. Мы успели много узнать и влюбиться в Маскат! . Прекрасны мечеть,королевский оперный театр,дворец! Нас угощали чудесным оманским кофе с халвой и финиками. Купили на восточном базаре волшебных ароматов и украшений! Очень всем рекомендуем посмотреть Маскат с Яной! Спасибо,Яна! Это незабываемо! Надеемся ещё обязательно вернуться!

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Визитные карточки чарующего Маската
  2. Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
  3. Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Набережная
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Маскату в сентябре 2024
Сейчас в Маскате в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 57 до 400. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 127 ⭐ отзывов, цены от $57. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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