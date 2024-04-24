4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
Завтра в 08:30
9 сен в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 08:30
9 сен в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
22 окт в 09:00
26 окт в 09:00
$57 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина24 апреля 2024Ездили на обзорную экскурсию по Маскату, нашим гидом был Илья. Всё очень понравилось: разнообразно, познавательно и комфортно, хотя было очень жарко. Илье огромное спасибо за интересный рассказ и полезные рекомендации!
- AAlexander10 апреля 2024Конкретно у нас организатором экскурсии был Илья, экскурсовод - Георгий. Они сделали нашу экскурсию не только очень интересной, но и
- ТТатьяна10 апреля 2024Все прошло замечательно 👍
- MMaxim28 марта 2024Спасибо за чудесные дни и экскурсии в Омане. Насыщенно, интересно, познавательно!
- ТТатьяна27 марта 2024Хочу оставить максимально положительный отзыв о гиде Илье (организатор тура) и Вадиме (гид, который нам провёл экскурсию "Визитные карточки чарующего
- ГГалина7 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Гид Яна высокий профессионал! Очень интересно,информативно, эмоционально тепло и зажигательно провела экскурсию! Это очень важно,особенно для первого
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «На Рождество»
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